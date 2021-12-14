الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مجمع معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز احتفالًا بالعيد القومى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مجمع فتيات عمر بن العزيز الأزهري بمنطقة الكيلو 7، وذلك احتفالا بالعيد القومي لمحافظة مطروح السادس بعد المائة بحضور الشيخ عبدالعظيم سالم مدير الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية وعدد من مديري الأجهزة التنفيذية. 

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واستقبل الطلاب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالورود والشوكولاتة، وسط فرحة الطلاب بافتتاح المعهد الجديد.

وتفقد محافظ مطروح مبني المعهد الأزهري المكون من أرضي و3 أدوار بسعة 26 فصلًا، بالإضافة إلى مسجد وغرفة تغذية و4 غرف إدارية و4 فصول رياض أطفال وساحة للحضانة ودوره مياه بنات وبنين ومعلمين. 

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وقال الشيخ عبدالعظيم سالم مدير الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، خلال حديثه لـ"الدستور"، أن مبنى المعهد الأزهري تم إحلالها وتجديدها بتكلفة 29 مليون جنيه على مساحة 3500 متر مربع، مشيرًا إلى أنه يتكون من أرضي و3 أدوار بسعة 26 فصلًا بالإضافة إلى مسجد وغرفة تغذية و4 غرف إدارية و4 فصول رياض أطفال وساحة للحضانة ودورة مياه بنات وبنين ومعلمين.

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وكان قد افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري لأحد الأندية الرياضية  بمنطقة الكيلو 4، وذلك احتفالا بالعيد القومي لمحافظة مطروح السادس بعد المائة بحضور خالد عبدالحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح وعدد من مديري الاجهزة التنفيذية والرياضية وأهالي المنطقة.

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وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المبني الإداري الذي يتكون من غرفة مجلس الإدارة، البوفيه، دورات المياه، المكتبة، صالة الأنشطة الرياضية، غرفة الاجتماعات، صالة الكمبيوتر، مقدما التهنئة إلى أهالي المنطقة.

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وقدمت الفرق الرياضية عروض الكاراتيه وكرة القدم، حيث قاموا بالتقاط الصور التذكارية مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وسط فرحة الأهالي والأطفال.

محافظ مطروح الإدارة المركزية الأجهزة التنفيذية الأزهر الشريف مطروح احتفالات العيد القومي

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