«الأوقاف» تعلن توزيع 5000 زى أزهرى للأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، عن توفير الزي الأزهري للأئمة، وبدء توزيع الدفعة الخامسة من صرف الزي الأزهري الثالث للأئمة، وعددهم ( 5000) إمام ، وذلك بمحافظات: الشرقية – البحيرة – الدقهلية – القاهرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – الغربية – القليوبية – الجيزة – المنيا – أسيوط – قنا – بني سويف– أسوان – الفيوم – الأقصر – الإسكندرية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، فى بيان: أنه بذلك يبلغ ما تم توزيعه من الأول من يوليو 2021م حتى تاريخه ( 38858) زيًّا أزهريًّا ، وما زال التوزيع مستمرًا، ونشرت الوزارة عبر موقعها الالكترونى قائمة بالأئمة المستحقين للزى الأزهرى، ووجهتم بالحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية، على أن يتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، مشددة على مديرى المديريات تنظيم ذلك.

وأشارت إلى أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من السبت 18 / 12 /2021م وحتى الخميس 23 / 12 /2021م.

الأوقاف : مازال توزيع الزى للأئمة مستمراً

وأوضحت وزارة الأوقاف فى وقت سابق، أن ما تم توزيعه من 1 يوليو الماضى حتى الآن (23868) زيًّا أزهريًّا ، ومازال التوزيع مستمرًا، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأحد 7 نوفمبر وحتى الاثنين 15 نوفمبر الجاري.

كما أعلنت الوزارة توزيع الدفعة الخامسة عشرة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين لها، وعددها 3000 عمامة أزهرية، وذلك بمحافظات:"الشرقية – البحيرة – الدقهلية – المنوفية – كفر الشيخ – الغربية – سوهاج – أسيوط – القاهرة – بني سويف – القليوبية - الجيزة – قنا – المنيا – الأقصر – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – شمال سيناء – الإسماعيلية – مرسى مطروح – دمياط – الوادي الجديد" ، ليصل إجمالي ما تم توزيعه (26231) عمامة أزهرية حتى تاريخه.

فعلى السادة الأئمة الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

وسيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الاثنين 8 نوفمبر وحتى الخميس 11 نوفمبر.