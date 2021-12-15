«البيّنة على من ادعى».. «إصلاح الكتاب» تكشف حقيقة رفعها دعوى لإيقاف الانتخابات

نفى الكاتب الكبير أحمد عبد الرزاق أبو العلا، عضو اتحاد كتاب مصر، وجماعة الإصلاح بالاتحاد، رفع دعوى بإيقاف انتخابات اتحاد الكتاب المقرر لها الشهر الجاري، والتي جاءت بعد حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري.

وقال أبو العلاء: «للمرة الثانية والأخيرة وكفانا مهاترات وتشويه، لم نرفع دعوى لتعطيل أو إرجاء انتخابات اتحاد الكتاب»، مطالبا مروجي تلك الشائعات ومن يرسلون رسائل بذلك إلى أعضاء الجمعية العمومية عن طريق “أب”: «أن يرسل الدعوى أو ينشرها ويعلن رقمها ورافعها لو كان الأمر صحيحا، لينتهي الأمر، والبينة على من إدعى».

ومن جانبه، نفى المحامي محمد حامد سالم، الممثل القانوني لجبهة الإصلاح داخل اتحاد الكتاب في تصريحاته لـ"الدستور"، إقامة ثمة دعاوى قضائية بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة اتحاد الكتاب، والتي يزعم رئيس نقابة اتحاد الكتاب إجراؤها يوم ٣١ ديسمبر الجاري.

وأشار سالم إلى استصدر حكم قضائي في الدعوى رقم ٣٦٨٥١ لسنة ٧٤ ق بإلزام نقابة اتحاد الكتاب بإجراء الانتخابات بعد أن ثبت للمحكمة تقاعس النقابة عن إجراء الانتخابات فترة طويلة من الزمن.

وأكد سالم أن أي أخبار يتم تسريبها بشأن وقف الانتخابات تأتي في إطار حرب الشائعات لإحباط أعضاء الجمعية العمومية والعزوف عن النزول للتصويت في الانتخابات وترك الساحة للتلاعب وتعطيل تنفيذ الحكم القضائي وخدمة مصالح أشخاص بعينها تستبد بمقاليد نقابة اتحاد الكتاب.

وينبغي تحري الدقة بشأن أخبار نقابة اتحاد الكتاب الفترة المقبلة نظرا لحساسية الموقف القانوني للنقابة وأعضائها.

ووجه الشاعر الكبير أحمد سويلم، رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية باتحاد كتاب مصر، وأعضاء مجلس الإدارة قائلًا: «إلى الزملاء أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب في اجتماعهم مساء اليوم، طالبوا بالاطلاع على الدعوى الوهمية ومن رافعها وما محتواها.. والبينة على من ادعى».

وكان قد أرسل اتحاد الكتاب، بيانًا صحفيًا قال فيه: «في فضيحة جديدة لما يسمى جماعة الإصلاح وبعد قرار الجمعية العمومية بإجراء انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، يقوم محامي جماعة الإصلاح نفسه - الذى رفع أكثر من دعوى ضد النقيب، للتشهير بالنقابة- برفع دعوى بإيقاف الانتخابات بعد دعوة النقيب وقرار الجمعية العمومية يوم الجمعة الماضية بإجراء الانتخابات فى 31 ديسمبر، فى سلوك غريب من موكليه وغير مسئول وغير مسبوق فى الحياة النقابية المصرية بأن يرفع محامي جماعة ما الدعوى وعكسها فى الوقت نفسه».