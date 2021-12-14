الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث فى واقعة سرقة معدات مشروع بالقطامية

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، طلب تحريات المباحث حول واقعة اتهام عاطلين في سرقة معدات مشروع من تحت الإنشاء بمنطقة القطامية.

وتمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين لسرقتهما معدات مشروع من تحت الإنشاء بمنطقة القطامية.

 كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من مهندس بشركة مقاولات، يفيد فيه، بأنه أثناء عمله بمشروع "تحت الإنشاء" كائن بدائرة القسم ، فوجئ بقيام شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية، بإطلاق عيار ناري في الهواء باستخدام بندقية خرطوش وتهديده ، والاستيلاء منه على جهاز قياس المساحة ، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبي الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال ركوبهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش "المستخدمة في ارتكاب الواقعة".

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط جهاز المساحة المستولى عليه بمكان إخفائه داخل سيارة "ملك عم أحد المتهمين.

كما أرشدا عن ضبط “بندقيتين آلي، 4 خزينة، كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة”، وأقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في ممارسة نشاط إجرامي "سرقة بالإكراه".

وباستدعاء المجني عليه تعرف على الجهاز واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

تحريات المباحث سرقة معدات تحت الإنشاء مديرية امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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