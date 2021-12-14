قرار جديد ضد صاحب مصنع هارب من 100 سنة سجنًا

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حجز هارب من أحكام قضائية محكوم عليه بالحبس لأكثر من 100 سنة في قضايا متنوعة، تمهيدًا لتسليمه لمباحث الأحكام.

كان ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، قد تمكنوا من القبض على هارب بمنطقة التجمع، محكوم عليه بالحبس لأكثر من 100 سنة في قضايا متنوعة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط صاحب مصنع، مقيم بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان بالشرقية، والمطلوب لتنفيذ 67 حكما بالسجن في قضايا متنوعة، بإجمالي 100 سنة و8 أشهر.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.