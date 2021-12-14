الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار جديد ضد صاحب مصنع هارب من 100 سنة سجنًا

ضبط متهم
ضبط متهم

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حجز هارب من أحكام قضائية محكوم عليه بالحبس لأكثر من 100 سنة في قضايا متنوعة، تمهيدًا لتسليمه لمباحث الأحكام.

كان ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، قد تمكنوا من القبض على هارب بمنطقة التجمع، محكوم عليه بالحبس لأكثر من 100 سنة في قضايا متنوعة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط صاحب مصنع، مقيم بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان بالشرقية، والمطلوب لتنفيذ 67 حكما بالسجن في قضايا متنوعة، بإجمالي 100 سنة و8 أشهر.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مباحث الأحكام قضايا متنوعة أحكام قضائية حجز هارب النيابة العامة

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