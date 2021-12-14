الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقلاب سيارة «نقل ثلاجة» على «الدائري» بأوسيم

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

انقلبت سيارة نقل ثلاجة أعلى الطريق الدائري بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة نقل ثلاجة أعلى الطريق الدائري بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل ثلاجة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلاب السيارة دون وقوع إصابات، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سيارة نقل الطريق اختلال عجلة القيادة انقلاب سيارة نقل ثلاجة اوسيم

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