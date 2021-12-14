الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بمدينة السلام

حادث
حادث

تباشر جهات التحقيق بالسلام إجراءاتها، في إصابة 8 أشخاص، بحادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بدائرة قسم شرطة مدينة السلام، وكلفت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

وتلقت غرف عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دائرة القسم بين ميكروباص وسيارة نقل بمدينة السلام، دائرة القسم.

وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحادث وإخطار المرور لرفع الحطام، وإبلاغ الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى العام، وتبين إصابة 8 اشخاص إثر حادث تصادم نقل وميكروباص وتم نقلتهم سيارة إسعاف إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة بمدينة السلام الإستعلام عن الحالة الصحية جهات التحقيق حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل الحالة الصحية للمصابين الحالة الصحية حادث تصادم

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