ارتفاع مصابي انقلاب «ميكروباص» أمام جامعة أسوان إلى 12 شخصا

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب ميكروباص أمام جامعة أسوان، إلى 12 شخصا، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وكان مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، قد تلقى إخطارا من عمرو أحمد مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة أمام جامعة أسوان بمنطقة صحارى.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 12 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت محافظة أسوان شهدت أمس حادث إنقلاب سيارة على طريق "كلابشة - نصر النوبة" بمحافظة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 16 شخصا، تم نقلهم إلى مستشفى نصر النوبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.