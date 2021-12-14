«تايم» في مرمى الانتقادات لتسمية إيلون ماسك شخصية العام

أثار قرار مجلة تايم الأمريكية، بوضع صورة الملياردير إيلون ماسك وتسميته شخصية عام 2021 انتقادات بسبب موقفه من الضرائب ومعارضته للنقابات والتقليل من مخاطر وباء كورونا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن ماسك وهو أيضًا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة استكشاف الفضاء، تجاوز مؤسس أمازون جيف بيزوس باعتباره أغنى شخص في العالم حيث أدى ارتفاع أسعار أسهم شركة " تسلا " إلى دفع صافي ثروته إلى حوالي 300 مليار دولار.

وأوضحت الصحيفة أن الجائزة قوبلت بانتقادات حادة في الولايات المتحدة حيث يعتبر ماسك شخصية مثيرة للجدل بسبب موقفه من الضرائب ومعارضته لـ"ضريبة المليارديرات" التي يطرحها البعض. لقد دفع ، جنبًا إلى جنب مع غيره من الأثرياء البارزين ، معدلات ضريبية صغيرة فقط مقارنة بالزيادة الكبيرة في إجمالي ثروته بين عامي 2014 و 2018 وفقًا لتحقيق Propublica هذا العام ، حيث دفع ماسك معدلًا حقيقيًا بنسبة 3.27٪.

غلاف التايم الأمريكية

ورغم أن ما يدفعه يتوافق من معدلات قانوني، إلا أنه يكشف إخفاقات قوانين الضرائب الأمريكية في فرض زيادات في الثروة المشتقة من الأصول في الطريقة التي يتم بها فرض الضرائب على الأجور - المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لمعظم الأمريكيين.

وغردت السناتور إليزابيث وارن على تويتر أن قرار الوقت سلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح قانون الضرائب بحيث يدفع شخص العام الضرائب فعليًا ويتوقف عن تحميل الآخرين بشكل حر.

وقال رئيس تحرير مجلة "التايم" إدوارد فيلسنثال، إن شخصية العام هو صانع النفوذ، ولم يكن هناك كثير من الأفراد لديهم نفوذ على الحياة على الأرض، وربما الحياة فوق الأرض أيضا، أكثر من إيلون ماسك. وأضاف قائلا إن ماسك لم يكن فقط أغنى شخص فى العالم، ولكن النموذج الأكثر ثراءً على التحول الهائل فى مجتمعنا.

وتختار مجلة تايم فى ديسمبر من كل عام شخصية العام فى تقليد اتبعته منذ عام 1927، الذى بدأ كرجل العام، قبل أن يتغير ليكون شخصية سواء رجل أو سيدة او مجموعة، ويكون الاختيار على أساس مدى تأثير حركة أو مجموعة أو فكرة طوال العام الماضى.