الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 2933 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

حملات مرورية
حملات مرورية

تمكنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من تحرير 2933 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويُحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

كانت الأجهزة الأمنية قد شنت حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يُحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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وائل لطفي

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