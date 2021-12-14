الدولار يحافظ على استقراره مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم

حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، وبداية التعاملات الأسبوعية، في معظم البنوك العاملة في مصر، وعلى مدار شهري "أكتوبر ونوفمبر" الماضي - اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء فى البنك الاهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر- استقر سعرالدولار ليسجل 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجارى الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع ، وفي مصرف ابوظبي الاسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الدولار،15.66جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وفى البنوك المصرية، تراجعت أسعار العملة الأوروبية، وذلك بعد أن شهدت خلال شهر نوفمبر تراجعا كبيرا ما بين 40 - 50 قرشا شراء وبيع.

ففي بنكي مصر والأهلي، تراجعت العملة الأوروبية 2 - 7 قروش للشراء والبيع ، لتسجل 17.62 للشراء، 17.76جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، تراجعت ايضا 3 - 6 قروش اسعار اليورو ليسجل 17.65جنيه للشراء، و 17.78جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو، 17.66 جنيه للشراء، و 17.76 جنيه للبيع.

كما شهد سعر الجنيه الاسترليني اليوم تراجعا 3- 8 قروش شراء وبيع، وذلك بعد أن شهد هبوطا تراوح ما بين 47 - 75 قرشا خلال شهر نوفمبر الماضي.

ففى بنك مصر والأهلي سجل 20.63 جنيه للشراء، 20.80 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي، ليسجل 20.65 جنيه للشراء، 20.83 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الاسترليني، 20.76جنيه للشراء، 20.89 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره للشهر للشهر الثالث على التوالي، ليسجل في البنك الأهلى وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية.