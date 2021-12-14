الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يبحث عن هاربين حاولا إتلاف تسجيلات «حادث كريم الهواري»

ضحايا حادث الشيخ
ضحايا حادث الشيخ زايد

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، جهودها لضبط متهمين اثنين هاربين، اشتركا مع محاميين مقبوض عليهما، في واقعة محاولة إتلاف وسرقة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، التي وثّقت حادث الشيخ زايد، المتهم فيه كريم الهواري، بالتسبب في مصرع 4 طلاب.

كان اتهم مواطن محاميين بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات في منزله، مدعين أنهما تابعين لجهة قضائية وإتلافها في واقعة دهس كريم الهواري لأربعة طلاب بمنطقة الشيخ زايد.

وتبين أن مالك المنزل رفض تسليمهما جهاز الكاميرات وتوجه للنيابة العامة التي تباشر التحقيق في الحادث، للتأكد من هوية الشخصين، وفوجئ بهما من ضمن المحامين التابعين للمتهم، فوجه إليهما اتهاما بمحاولة إتلاف جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، وتم التحفظ عليهما، وجارى التحقيق معهما فى الاتهام المنسوب لهما، ومطاردة شخصين كانا بصحبتهما لضبطهما.

كان أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى. 

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

حادث كريم الهواري تسجيلات إتلاف محاميين هاربين جهود مكثفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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