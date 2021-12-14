«الداخلية» تنشر تسجيلًا جديدًا للمتهمين في «التسريبات المفبركة»

نشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تسريبًا جديدًا للمتهمين في واقعة «التسريبات المفبركة» لمؤسسات الدولة، بالاشتراك مع الإخواني الهارب عبد الله الشريف.

وجاء في نص التسريبات للنصاب المنتحل صفة اللواء فاروق القاضي، المستشار برئاسة الجمهورية : «أنتِ تربية سكاشن ومحاضرات والقانون بتاعك قالك لو مقعدش تحليلي الحلقة وشوفتي بعد كدا دخل علي مين وخرب في مين».

قالت المتهمة ميرفت محمد علي: «أنا مشوفتش غير جزء من الحلقة ومعجبنيش الكلام وقفلت دي كل الحكاية، ولا حللت ولا شوفت الكومنتات اللي نزلت ولا أي حاجة»، فرد عليها النصاب: «لما تحبي تكلمني أوعي تكلميني على التليفون دي ابقي كلمني على الواتساب، لحد لما تهدئ الأمور وعايزك تهدي اللعب شوية».

فأجابت المتهمة: «أنا أساسا مش بشتغل أي حاجة غير شغلي بتاع مكتبي، وأنا كنت قولت لك الكلام ده واشتغل في موضوع المقاولات لقيته كله كذب ومش مظبوط لقيت الوضع مش كويس».

ورد المنتحل لشخصية اللواء فاروق القاضي: «إحنا عملنا كام مشروع للناس وبعتوا للناس اللي جايبن ورقها والشركات اللي مقدمة ورق مزور ومدخلاه مش بندور على الحاجات دي ليه انت بدور علي الناس الغلابة اللي بتتكلم وتفضفض بكلمتين».

ونجح قطاع الأمن الوطني، في كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمـد، 61 عاما، عاطل، يقيم بمحافظة القاهرة، مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد 22 قضية متنوعة نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار، والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي، 52 عامًا، حاصلة على ليسانس حقوق، تقيم بمحافظة الإسكندرية.

أسفرت عمليات الفحص الأمني والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي، وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية، وقيام المدعو حنفي عبد الرازق بتسجيل المحادثة الهاتفية المشار إليها لترويجها فـي أوساط المحيطين به وبثها لمجتمع رجال الأعمال، سعيًا لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاته بمختلف المسئولين بالدولة وقدرته على إسناد عقود لتنفيذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، وذلك في إطـار أعمال النصب والاحتيال التي يضطلع بها