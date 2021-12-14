الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

نائب محافظ بورسعيد يلتقي رؤساء الأندية لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير المنطقة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

كلف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ بعقد اجتماع مع رؤساء الأندية بمنطقة أرض النوادي، وذلك فى إطار متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير المنطقة، تماشيا مع خطة الارتقاء بالخدمات المقدمة فى جميع أحياء بورسعيد  بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور.

ووجه نائب المحافظ بالتأكيد على أنه غير مسموح بإلقاء الرتش في أرض النوادي، موجها رؤساء الأندية بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية لرفع مخلفات الرتش المتواجدة بمحيط المنطقة، لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية فى الحفاظ على الواجهة الحضارية للمكان ومنع عودة هذه الممارسات والتى من شأنها تشوه المظهر الجمالي،  مشددا على سرعة إنهاء أعمال إزالة مخلفات الرتش المتواجدة بالمنطقة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، مشيرا أن محافظ بورسعيد وجه بتطوير ورفع كفاءة المنطقة بالشكل الأمثل بما يتناسب مع طبيعة المنطقة.

وفي شأن آخر عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اجتماعًا مع عدد من مديري إدارات الديوان العام لمتابعة سير العمل وانتظامه داخل الديوان العام، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

واستمع المحافظ إلى مستجدات العمل بعدد من إدارات العام، ومقترحات تطوير مستوى العمل والأداء، كما تم مناقشة عدد من الملفات داخل بعض الإدارات.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة، لافتًا إلى أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، في ظل التطور الإدارى الذي حققته المحافظة مؤخرًا.

اجتماع مستوى خلال على يوسف تنسيق تطوير نفي الاستاذ مدير

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