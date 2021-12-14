تجديد حبس شابان اغتصبا طفلة أكثر من مرة بالإسكندرية

قرر المستشار محمود عوف، المحامى العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بهتك عرض أنثى اقل من 18 سنة والاحتجاز والخطف وتناوبهما إغتصابها بدون رضاها مما أدى إلى حملها سفاحا، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي للكشف عليها.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل الاب والام بضمان محل إقامتهما بعد ان وجهت لهما تهمة تعريض حياة طفل للخطر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التى أجراها المستشار عمر الركايبي، رئيس نيابة المنتزه اول بالإسكندرية، عن تفاصيل واقعة الطفلة م ضحية التفكك الأسري حيث قررت فى التحقيقات أن والدها طلق والدتها وتزوج بأخرى واصطحبها للعيش معه إلا أنه كان يسيئ معاملتها والتعدى عليها بالضرب فضلا عن حبسها في غرفة لمدة عام ونصف.

وأضافت المجني عليها أنها تمكنت من الهرب تحت وطأة التعذيب من والدها والتقت بإحدى صديقاتها التى عرضت عليها الإقامة لدى أسرة صديق لها وبالفعل تواصلت الأسرة مع والدة الطفلة للموافقة على استضافتها إلا أن الأم رفضت وحدثت مشكلة على إثرها قررت الأسرة إنهاء استضافة الطفلة.

وأكدت المجني عليها في التحقيقات أنها رفضت العودة الى والدها أو والدتها حيث انشغل كلا منهما بزيجة جديدة ولم تجد أمامها سوى الموافقة على عرض الشاب الذى استأجر لها شقة للإقامة فيها وظل لمدة أسبوعين يأتي لها بالطعام ثم بعد ذلك تعدى عليها جنسيًا واغتصبها ومنعها من مغادرة الشقة وقدمها إلى أحد أصدقائه ليتناوبا إغتصابها سويًا.

وأضافت المجني عليها في التحقيقات أنها بعد عدة أيام شعرت بأعراض الحمل ثم توفى الجنين في بطنها دون أن تعلم وهو ما عرض حياتها للخطر إلا أن العناية الإلهية تدخلت وأنقذتها ثم استضافها أحد الأشخاص للإقامة مع أسرته لحين ترتيب إجراءات إقامتها بإحدى دور رعاية الفتيات.

وفور الاستماع إلى أقوال المجني عليها أصدرت النيابة العامة قرارًا بسرعة ضبط وإحضار والدي الطفلة والشابان اللذان قاما باغتصابها.

وإنفاذًا لأمر النيابة العامة تمكن ضباط قسم شرطة أول المنتزة من تحديد شخصية الشابان وألقي القبض عليهما وكذا القبض على والدي الطفلة وأحيل المتهمين الأربعة إلى النيابة حيث قرر والديها أن ابنتهما كثيرة الهروب من المنزل فيما نفى الشابان الاعتداء على المجني عليها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.