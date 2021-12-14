الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة البريطانية تبحث عن 15 ثعبانا مسروقا من نوع الأصلة الملكية

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

تبحث الشرطة البريطانية عن 15 ثعبانا من نوع الأصلة الملكية سرقهم لص خلال عملية سطو في وسط إنجلترا.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، كان اللص قد اقتحم ضيعة بالقرب من رجبي في وركشير وفتش عن ما يمكن سرقته قبل أن يضع الثعابين ذات اللونين الذهبي والبني في حقيبة ويهرب عبر مقبرة.
 

قالت شرطة وركشير "اقتحم مجرم الضيعة وبحث عن أشياء لسرقتها قبل ان يسطو على الثعابين وحقيبة وبعض المال والمفاتيح".
 

وأكدت الشرطة أن الثعابين لديها علامات مميزة ويسهل التعرف عليها.
 

عادة ما تعيش ثعابين الأصلة الملكية في غابات وسط أفريقيا وغربها ويصل طولها إلى 1.2 متر.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت المملكة المتحدة، 1576 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالمتحور الجديد في المملكة إلى 4 آلاف و713 إصابة.

وأشارت شبكة "سكاي نيوز" إلى أنه تم تسجيل 1534 من الحالات الجديدة في إنجلترا، و27 في أسكتلندا، و15 في ويرز، فيما لم تسجل أيرلندا الشمالية أى إصابات بالمتحور الجديد.

وذكرت الشبكة أن المملكة سجلت إجمالي إصابات، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، بلغ 54 ألفًا و661 حالة، و38 وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس.

يذكر أنه توفي شخص على الأقل جراء إصابته بالمتحور "أوميكرون" الجديد في المملكة المتحدة التي تضاعف جهودها لضمان حصول جميع البالغين على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا بحلول نهاية شهر ديسمبر الجاري.

 

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده تعاني من "موجة كبيرة" بشأن انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.


وأضاف جونسون، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن متحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة في ظل عمليات التطعيم الكبيرة داخل المملكة المتحدة.


وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن هذه التطورات بشأن "أوميكرون" يمكن أن تقود إلى المزيد من الإصابات و نقل الحالات إلى المستشفى علاوة على الوفيات، مشددا على ضرورة تلقي التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.. قائلاً: "لهذا السبب من الضروري للغاية الحصول على الحماية التي تحتاجها".

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

الشرطة البريطانية شرطة ملكية بريطانية ألم تبحث عن البريطانية البريطاني الملكية الشرطة بريطاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 14-12-2021

اليوم.. استئناف محاكمة فتاة «التيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها

اليوم.. نظر دعوى الغندور ضد عبد الناصر زيدان لمطالبته بتعويض 10 ملايين جنيه

أمطار ورياح والأرصاد تناشد المواطنين.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

اليوم.. محاكمة المتهمين فى خلية الويلى بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير: الجيش الإسرائيلى يضيف 500 وظيفة تجهيزا لهجوم محتمل على إيران

إسرائيل تضع المملكة المتحدة والدنمارك على قائمة كورونا الحمراء

فلسطين: نريد إجراءات دولية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقى بالقدس