الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الألمانى للمستشفيات: الإغلاق الكامل ليس ضروريا

ألمانيا
ألمانيا

عارض الاتحاد الألماني للمستشفيات، الذي يمثل أصحاب المستشفيات، فرض إغلاق عام لمكافحة انتشار كورونا في ألمانيا، موضحا أن هذا الإجراء غير ضروري حاليا.
 

وقال رئيس الاتحاد، جيرالد جاس، في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) : "الإغلاق العام ليس ضروريا في الوضع الحالي، على الأقل من وجهة نظرنا. نحن نفضل استمرار القيود على الاختلاط، خاصة لغير المُلقحين"، موضحا أن الإجراءات التي تستهدف غير الملقحين ليس الغرض منها التسبب في مضايقتهم، ولكنها تهدف إلى التحوط، و"لذلك فإنها سليمة".
 

تجدر الإشارة إلى أن التطعيم الإجباري صار مطبقا بالفعل في ألمانيا على العاملين في المستشفيات ودور رعاية المسنين. وقال جاس إن معدل التطعيم في المستشفيات مرتفع للغاية حيث يتجاوز 90%، وقال: "نأمل أن يكون هناك عدد قليل للغاية من الذين سيرفضون تلقي اللقاح، وبالتالي ربما نضطر لفقدانهم في النهاية".
 

وعن القضية الأكثر حساسية حاليا، والمتمثلة في فرض التطعيم على جميع المواطنين في ألمانيا، والذي تدرسه الحكومة حاليا، قال جاس: "سيكون ذلك نتيجة منطقية من وجهة نظرنا، إذا اتضح بالفعل إن (متحور الفيروس)أوميكرون معدي للغاية، حينها سنحتاج إلى معدل تطعيم أعلى بكثير مما توقعنا لمتغير ألفا".
 

وشهد معدل الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا اتجاها تنازليا في الأسبوعين الماضيين.
 

ويبلغ معدل الاصابة خلال سبعة أيام389.2 مقارنة بـ 441.9 في الأسبوع الماضي. ولقي حوالى 116 شخصا حتفهم خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب كوفيد .19 وتوفي ما مجموعه 105 آلاف و754 شخصا منذ بدء الجائحة.
 

وتلقى 69.6% من السكان حماية كاملة من خلال تطعيمهم بجرعتين، بينما تلقى 23.8% جرعة معززة من اللقاح.
 

ولكن نسبة معينة من السكان لا تزال غير مقتنعة بأن القيود المطلوبة للحفاظ على انخفاض أعداد الإصابات هي في مصلحتهم. وأبلغت عدة مدن عن مظاهرات يوم الاثنين، بعضها في انتهاك مباشر للأوامر التي تحظر التجمعات الكبيرة.
 

وتردد أن ثلاثة من رجال الشرطة أصيبوا في مانهايم بعد أن ردوا على احتجاج قام به حوالى ألفى شخص بالرغم من الحظر المفروض على مثل هذه التجمعات .

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