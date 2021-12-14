بعد معاناة شيرين عبدالوهاب منه.. أبرز المعلومات عن عدم الاتزان النفسى

تعجب العديد من محبي وجمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب عقب ظهورها حليقة الرأس بحفلة تمت بدولة الإمارات، في خطوة جريئة أقدمت عليها قبل طلاقها بيوم واحد من الفنان حسام حبيب، وفقًا لما صرحت به خلال مكالمة هاتفيه ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب.

وقالت "شيرين"، خلال مكالمة تمت بالبرنامج: «أنا ليست مريضة ولكن أنا لما خلفت كان عندي وسواس قهري وأنا بتعالج من الإفرازات الزايدة اللي بيفرزها مخي وبيكبر المواضيع.. وأنا لو مريضة نفسية هقول وأنا حبيت أتريق على نفسي قبل ما حد يتريق عليا في حفلة إمبارح.. أنا اللي عندي ده عدم اتزان نفسي زي ما قالي الدكتور بتاعي في مصر».

وفي هذه السطور نرصد ما هو عدم الاتزان النفسي الذي تقصده شيرين خلال مكالمتها وفقًا لما ذكرته الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية.

وأكدت "عبد السلام" أن عدم الأتزان النفسي يتسبب في التفوه بالأحاديث والتصريحات غير العقلانية، بالإضافة إلى الشعور بالندم طوال الوقت.

وأضافت استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن عدم الأتزان النفسي يتسبب في كثير من الأحيان الدخول في براثين الاكتئاب، والشعور الدائم بالذنب تجاه النفس والأخرين.

وأشارت "عبد السلام" إلى أن الأشخاص الذين يعانون من عدم الاتزان النفسي، لا يكونوا أصحاب رأي أو سيد قرارهم، فهم دائمًا يشعرون بالتذبذب والصعوبة في اتخاذ القرارت.

النساء أكثر عرضة للإصابة بعدم الإتزان النفسي:

وأوضحت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، أن النساء أكثر عرضة للإصابة بعدم الاتزان النفسي، حيث إن المرأة هشه ودائمًا ما تحكم عواطفها الأمر الذي يجعلها عرضة لاتخاذ قرارت خاطئة وغير متزنة.

كما نوهت "عبد السلام" أن الكثير من النساء لا يفقهن فن التعامل مع الصدمات سواء بالعمل أو غيرها من المجالات الحياتية، الأمر الذي يساهم في عدم القدرة على اتخاذ القرارت.