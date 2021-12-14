الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين فى الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعدد من الدول العربية

إصابات كورونا بالدول
إصابات كورونا بالدول العربية

 أظهرت بيانات وزارة الصحة ببعض الدول العربية،  تباينا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما لم تسجل الإمارات والبحرين أية وفيات متعلقة بالفيروس.


ففي البحرين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ24 ساعة الماضية ،منها 9 حالات لعمالة وافدة، و 12 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 7 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 34 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 276355 ، و لم يتم تسجيل أى حالة وفاة لهذا اليوم.


كما لم تسجل الإمارات أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليستقر إجمالي الوفيات عنج 2151 حالة و أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742,894 حالة.


وفي ليبيا سجل المركز الوطني لمكافحة الامراض 711إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 378816 حالة .


وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة إتسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة 550304 حالات.


وفي العراق اعلنت وزارة الصحة تسجيل 522 إصابة ، ليصل مجموع الإصابات المسجلة 2088359، وتماثل للشفاء 783 حالة جديدة ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2056237 بنسبة بلغت 98.5 %.


وفي فلسطين أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل وفاتين و412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و213 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من "كورونا" بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 62 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 951544 حالة.


وفي الجزائر، شهدت الحصيلة اليومية لأرقام الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعا ملحوظا لتسجل اليوم / الإثنين/ ٢١٠ إصابات جديدة، و٦ حالات وفاة، فيما تماثل ١٧٩ مريضا للشفاء.


وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية ، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢١٣ ألفا و٥٨ حالة ؛ من بينها ٢١٠ حالات إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٦ ألفا و٥١٩ شخصا.


و في لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل "787 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 690841، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة".


وفي الأردن أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 5256 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1015289 إصابة.


وفي تونس أفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و437 حالة.

العراق لبنان وزارة فلسطين ليبيا سعودي البحرين وفاة وزارة الصحة الوطن الجزائر المغرب الدول العربية لسعودية تونس العربية السعودية كورونا اصابة تعافى الإمارات بيان جديدة فيروس فيروس كورونا هذا اليوم العربي وفيات التعافي الأمراض فيروس كورونا المستجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

إحالة كريم الهوارى المتسبب فى وفاة 4 بـ«حادث الشيخ زايد» للجنايات

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

مصطفى فهمى عن الزواج: أوله حب.. وبعد أن تمضى على الورق تتغير حياتك

مصدر أمنى ينفى القبض على والد عبدالله الشريف

قلق فى إسرائيل حيال حالات «أوميكرون» مجهولة المصدر رغم قيود السفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تضع المملكة المتحدة والدنمارك على قائمة كورونا الحمراء

فلسطين: نريد إجراءات دولية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقى بالقدس

سر اجتماع الـ 4 ساعات.. تفاصيل زيارة نفتالى بينيت إلى الإمارات