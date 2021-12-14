تباين فى الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعدد من الدول العربية

أظهرت بيانات وزارة الصحة ببعض الدول العربية، تباينا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما لم تسجل الإمارات والبحرين أية وفيات متعلقة بالفيروس.



ففي البحرين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ24 ساعة الماضية ،منها 9 حالات لعمالة وافدة، و 12 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 7 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 34 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 276355 ، و لم يتم تسجيل أى حالة وفاة لهذا اليوم.



كما لم تسجل الإمارات أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليستقر إجمالي الوفيات عنج 2151 حالة و أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742,894 حالة.



وفي ليبيا سجل المركز الوطني لمكافحة الامراض 711إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 378816 حالة .



وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة إتسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة 550304 حالات.



وفي العراق اعلنت وزارة الصحة تسجيل 522 إصابة ، ليصل مجموع الإصابات المسجلة 2088359، وتماثل للشفاء 783 حالة جديدة ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2056237 بنسبة بلغت 98.5 %.



وفي فلسطين أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل وفاتين و412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و213 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من "كورونا" بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 62 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 951544 حالة.



وفي الجزائر، شهدت الحصيلة اليومية لأرقام الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعا ملحوظا لتسجل اليوم / الإثنين/ ٢١٠ إصابات جديدة، و٦ حالات وفاة، فيما تماثل ١٧٩ مريضا للشفاء.



وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية ، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢١٣ ألفا و٥٨ حالة ؛ من بينها ٢١٠ حالات إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٦ ألفا و٥١٩ شخصا.



و في لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل "787 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 690841، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة".



وفي الأردن أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 5256 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1015289 إصابة.



وفي تونس أفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و437 حالة.