أسامة ربيع: الرئيس طلب انتهاء تطوير القطاع الجنوبى بالقناة قبل موعده بـ6 أشهر

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبي بالقناة قبل موعده المحدد بـ 6 أشهر، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ازدواج في البحيرات المرة، وهو الأمر الذي سيسمح بزيادة عدد السفن في المجرى الملاحي.



وقال ربيع - خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية - إن أعمال التطوير تسير وفق المخطط لها، والتي ستنتهي في يونيو 2023، مضيفا: "نحن نعمل على التطوير خلال العمل ولم تتوقف الأعمال في القناة خلال مرحلة التطوير"، شارحا أن التطوير يسمح بزيادة 6 سفن في المجرى، بالإضافة إلى العمل على التطوير من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 بتوسعة مساحتها 40 مترا وتعميق لمسافة 27 مترا من أجل تحسين الملاحة.



وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه لا يوجد أي ردود أفعال سلبية تجاه الزيادة المقدرة بـ 6% والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من شهر فبراير المقبل، مضيفا أن الزيادة لا تذكر كون الحاوية ارتفعت لألف دولار والـ6% هي نسبة ضئيلة جدا.

و علي صعيد آخر ، قال الفريق أسامة، ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، رقم قياسي في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، بعبور 80 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.4 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 45 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.9 مليون طن، فيما عبرت 35 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.5 مليون طن.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تشهد زيادة كبيرة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي وجاهزيتها لاستقبال كافة أنواع السفن لاسيما سفن الحاويات العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مؤكداً استمرار جهود الهيئة نحو المضي قدماً لاستكمال مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بما يضمن رفع كفاءة وتصنيف القناة ويحافظ على مكانتها الرائدة فى المجتمع الملاحي.

وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة OOCL UNITED KINGDOM التي ترفع علم هونج كونج بحمولة كلية 220 ألف طن، في رحلتها القادمة من بلجيكا والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات الليبيرية MSC AMELIA على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 235 ألف طن في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.