سعر اليورو يواصل تراجعه بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 14-12-2021

واصل سعر اليورو، اليوم الثلاثاء الموافق 14 /12 /2021، تراجعه عن مستوياته السابقة أمام الجنيه المصري لدى البنوك المصرية، وذلك تزامنًا مع استقرار أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع.



سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14-12-2021



وتراوح متوسط سعر اليورو للشراء في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بين 17.61 جنيه و 17.66 جنيه، فى حين تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.81 لـ 17.83 جنيه، إذ هبط سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري من 17.7149 لـ 17.6679 جنيه.

كما هبط سعر البيع من 17.8309 لـ 17.7789 جنيه، وسجل سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر تراجعًا من 17.62 لـ 17.6122 جنيه للشراء، كما تراجع سعر البيع من 17.824 لـ 17.8161 جنيه، وسجل سعر اليورو "تحويل" للشراء من 17.62 لـ 17.6122 جنيه، كما سجل سعر البيع من 17.8239 لـ 17.8161 جنيه.

وواصل سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري تراجعه من 17.62 لـ 17.6122 جنيه للشراء، كما تراجع سعر البيع من 17.82 لـ 17.816 جنيه، وتراجع سعر اليورو "تحويل" من 17.62 لـ 17.6122 جنيه للشراء، كما تراجع سعر البيع من 17.824 لـ 17.8161 جنيه.

بينما استقر سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية عند 17.61 جنيه للشراء، كما بلغ سعر البيع 17.839 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.6347 جنيه للشراء، 17.8387 جنيه للبيع.

يذكر أن دول القارة الأوروبية تشهد ارتفاعًا نسبيًا في معدلات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال النصف الأخير من شهر نوفمبر والأول من ديسمبر الجاري، مع تسجيل عدد من الإصابات المحلية بتلك الدول بمتحور أوميكرون الجديد، ما يهدد اقتصاد منطقة اليورو بفرض قيود جديدة قد تعرقل فرص الانتعاش والنمو المستهدفة لعام 2022.