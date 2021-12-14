الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الإسرائيلى ينهى زيارته لدولة الإمارات

رئيس الوزراء الإسرائيلى
رئيس الوزراء الإسرائيلى وولى عهد أبو ظبى

أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الإثنين، زيارته إلى الإمارات.

وأعرب "بينت" عن شكره لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد على حفاوة الاستقبال وعلى المحادثات المعمقة والصريحة التي أجراها معه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى: "أختتم زيارتي بتفاؤل كبير حيث هذا النموذج من العلاقات سيشكل حجر أساس لعلاقات متفرعة في كل أنحاء المنطقة"، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية مكان.

يجدر الإشارة إلى أن اللقاء بين "بينت" وولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، استمر لأكثر من 4 ساعات، منها نحو ساعتين ونصف الساعة على انفراد.

وحضر اللقاء مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد الذي انهى قبل خمسة أيام جولة محادثات في طهران.

وقال "بينت" إنه يتطلع إلى استمرار تطور العلاقات الثنائية وتوطيدها، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية وام.

وتابع: "الإمارات وإسرائيل تتقاسمان قيم التسامح والسلام والحوار، والشراكة والصداقة بين الدولتين طبيعية"، وفق تعبيره.

واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات، وحضر الاجتماع كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينهم مستشار الأمن القومي الشيخ طحانون بن زايد، ونائب رئيس الوزراء الشيخ منصور بن زايد، ووزير الخارجية عبد الله بن زايد، كما ألتقى "بينيت" بوزير التكنولوجيا ووزير الثقافة في الإمارات، وكذلك رئيس صندوق الاستثمار.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية أن "بن زايد" أعرب، خلال اللقاء، عن أمله في أن تؤدي زيارة "بينيت" إلى الإمارات إلى تعزيز التعاون بما يعود بالنفع على الشعبين والمنطقة بأسرها. 

وأوضح "بن زيد"، خلال اللقاء، أن نهج الإمارات في علاقاتها الخارجية منذ تأسيسها يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش ونشر قيم السلام التي هي أفضل طريق لتحقيق تطلعات الشعوب.

رئيس الوزراء الاسرائيلي الإمارات الزيارة ولى عهد أبو ظبى إسرائيل

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وائل لطفي

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