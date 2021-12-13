مصرع وإصابة 14 شخصًا بالشرقية فى تصادم ميكروباص بنقل

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 13 آخرين بإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم مساء اليوم، لحادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل، على طريق بلبيس القاهرة الصحراوي أمام بنزينة التعاون.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل، على طريق بلبيس القاهرة الصحراوي أمام بنزينة التعاون، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين بإصابات متنوعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة للتحقيق، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.