الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو دياب يتصدر قائمة الأكثر استماعًا على «يوتيوب ميوزيك»

عمرو دياب
عمرو دياب

واصل عمرو دياب تصدر ترتيب الأكثر استماعًا على موقع “يوتيوب ميوزيك” للفنانين الأكثر استماعًا ومشاهدة فى مصر على موقع الفيديوهات الشهير هذا الأسبوع.

وكشف تصنيف موقع “يوتيوب” تصدر عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا ومشاهدة بمصر محققًا 11 مليون و600 ألف مشاهدة.

وفي سياق آخر تصدر الفنان عمرو دياب قوائم الفنانين الأعلى استماعًا بتطبيق "أنغامي" خلال عام 2021 محققًا 465 مليون دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى الشهير.

وتصدر الهضبة قوائم الاستماع عبر أنغامي في العام الماضي 2020 وفقًا لحسابات الإستماع بعدد المرات ، وتصدرها هذا العام وفقًا للدقائق محققًا 465 مليون دقيقة استماع.

وأعلن عمرو دياب مؤخرًا، عن قرب طرح أغنيته "خلي الحجر ينطق" وهي كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

كما أعلن أيضًا عن قرب طرح أغنيته الجديدة "كتر من قربك" وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.

وشارك المطرب الهضبة عمرو دياب مع المطربة اللبنانية النجمة نيكول سابا والمطرب المصري إيهاب توفيق وبوسي في حفل زفاف ابن شقيق الموزع الموسيقي والمطرب حميد الشاعرى .

وشارك عدد كبير من نجوم الأغنية في إحياء حفل زفاف مجدي الشاعري نجل شقيق الفنان حميد الشاعري والعروس  رضوى عبدالجواد كريمة الأستاذ أحمد عبدالجواد وذلك بأحد فنادق القاهرة النيلية.

وشارك في إحياء الحفل من نجوم الأغنية عمرو دياب، نيكول سابا، إيهاب توفيق، هيثم شاكر، تامر حسني وبوسي التي حضرت بصحبة مدير أعمالها ميمي.

عمرو دياب
عمرو دياب
قمر يواصل عمرو دياب القاهرة الحج مصري كريم بوسى الفن نجوم أحمد الأعلى

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