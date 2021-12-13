الإمارات الأولى عربياً وسويسرا الأولى عالميا في مؤشر المعرفة العالمي 2021

حازت الإمارات المركز الأول عربياً والـ11 عالمياً على مؤشر المعرفة العالمي 2021، فيما تصدرت سويسرا المركز الأول للعام الخامس على التوالي، تلتها السويد، ثم الولايات المتحدة وفنلندا وهولندا.

وذكرت وكالة الانباء الاماراتية أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة اليوم ، أطلقا نتائج "مؤشر المعرفة العالمي 2021" وذلك في نسخته الخامسة على التوالي، الذي يهدف إلى قياس المعرفة على مستوى العالم كمفهوم شامل مرتبط بشكل وثيق بالتنمية المستدامة وبمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة.

ويأتي المؤشر تحت مظلة الشراكة بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال "مشروع المعرفة" حيث المؤشر لعام 2021 على الصعيد العالمي، ارتفاع عدد الدول المشاركة إلى 154 دولة، مقارنة بـ138 دولة في إصدار العام الماضي من المؤشر. وجاء ترتيب الدول العربية على المؤشر في إصدار هذا العام كما يلي: الإمارات في المركز الـ/11/ عالمياً، ثم قطر التي حلَّت في المركز الـ/38/، فيما نالت المملكة العربية السعودية المركز الـ/40/، والكويت الـ/48/، وسلطنة عُمان الـ/52/، ومصر الـ/53/، والبحرين الـ/55/، وتونس الـ/83/، ولبنان الـ/92/، والمغرب الـ/101/، والأردن الـ/103/، والجزائر الـ/111/، والعراق الـ/137/، والسودان الـ/145/، وموريتانيا الـ/147/، واليمن الـ/150/.

وتم إطلاق المؤشر في ملتقى الأمم المتحدة في "إكسبو 2020 دبي" بحضور كلٍّ من المهندس حسين الحمادي، وزير التعليم الإماراتي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، و أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، وخالد عبدالشافي، مدير المركز الإقليمي للدول العربية- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة فاديا كيوان المدير العام لمنظمة المرأة العربية، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وشهدت قائمة الدول المشاركة في المؤشر دخول دول جديدة لأول مرة وهي العراق وفلسطين والسودان، لتنضم إلى 16 بلداً إقليمياً مُدرجاً على المؤشر.

وشهد حفل الإطلاق تنظيم جلسة نقاشية بعنوان "صنع السياسات في عصر المعرفة"، شارك فيها المهندس حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم ، والدكتور طارق شوقي، وزيرة التربية والتعليم، وأحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال بالأردن، والدكتورة فادية كيوان، المدير العام لمنظمة العربية للمرأة. وتولى الدكتور هاني تركي إدارة الجلسة النقاشية.