الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تحقق أهدافك؟.. خبيرة تنمية بشرية تقدم روشتة النجاح للموظفين

تحقيق الهدف
تحقيق الهدف

يأمل الكثير من الموظفين والعمال أن تكن السنة الجديدة مليئة بالحياة الكريمة التي تتمثل في زيادة بالمرتب أو الحصول على منصب أكبر، من أجل تحسين مستوى المعيشة.

في هذا الصدد، قالت الدكتورة راندا حلمي خبيرة التنمية البشرية وتعديل السلوك لـ«الدستور»، إن تطوير الذات قبل بداية العام الجديد هو الحل في تحسين مستوى المعيشة والعلاقات مع الآخرين.

وأضافت «حلمي»، أن تطوير الذات بإختصار هو الإعتماد على الأشخاص ذوي الخبرة في البيئة المحيطة بك، من أجل الحصول على الدعم وتنمية القدرات من أجل الوصول لهدف ما، مشيرًا إلى أنه مجهود يبذل من أجل الوصول لأعلى المراتب العملية أو الاجتماعية في الحياة بشكل عام.

كيفية تحقيق أهداف العام الجديد؟
عن كيفية تحقيق أهداف العام الجديد، قالت خبيرة التنمية البشرية، إن على الموظفين والعمال وكل شخص يعمل في مهنة ما، أن يصدق حلمه وأن يحب ما يفعله، بالإضافة إلى النظر لعمله في الوقت الحالي على أنه خطوة في مشوار تحقيق الذات والأهداف.

الخطوة الأولي.. «اعرف أولوياتك أولًا»
يعتبر تحديد الأولويات من الأمور الهامة قبل بداية عامك الجديد 2022، فهي البذرة الأولى في طريق تطوير الذات وتحقيق الهدف المطلوب، كما أن التفكير الإيجابي يساهم بشكل كبير في توسيع الأفاق، وفقًا لإمكانياتك المتاحة.

الخطوة الثانية.. «خليك واثق في أحلامك ونفسك»
وأكدت خبيرة التنمية البشرية أن الثقة بالنفس من الأمور التي يجب أن نتحلى بها قبل بداية العام الجديد، فهناك ارتباط وثيق بين تطوير الذات والثقة بالنفس، الأمر الذي يساعد في تحقيق الأهداف الخاصة بعام 2022 بشكل مرضي، بالإضافة إلى تقليل نسب الأخطاء والفشل وعدم تكرار الأخطاء والتجارب الفاشلة السابقة يواء كانت في حياتك العملية أو الاجتماعية. 

التنمية البشرية الموظفين السنة الجديدة العام الجديد تعديل السلوك تحسين مستوى المعيشة

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