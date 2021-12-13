الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بسبب علاقة عاطفية».. حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالشروع فى قتل شاب بالجيزة

حبس 3 أشخاص لاتهامهم
حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالشروع في قتل

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالشروع فى قتل شاب بعد الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات بينهما نتيجة علاقة المجنى عليه بفتاة شقيقة أحد المتهمين.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد اعتداء عدد من الأشخاص على شاب بأسلحة بيضاء، وتم نقله إلى المستشفى مصابًا بعدة جروح وكدمات.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أنه خلال جلوس المجنى عليه بصحبة اثنين من أصدقائه فى الشارع، فوجئ باعتداء مجموعة من الأشخاص عليه بالأسلحة البيضاء، وسحله بالشارع، بسبب خلافات بينهم، ما أسفر عن إصابته بجروح متعددة بأنحاء جسده.

تم تحديد هوية المتهمين بعد فحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال المصاب وشهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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