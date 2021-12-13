غدا.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة مدينة نصر

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولى كساب، غدًا الثلاثاء، أولي جلسات محاكمة المتهم "احمد.ن"، عاطل محبوس على ذمة القضية، لاتهامه بهتك عرض فتاة في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمر محمد محمد أحمد سلامة وتامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبدالرحيم عبدالمنعم الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجنى عليها "تقى .ع" بأن لامس جسدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة المجنى عليها وهى تعمل موظفة بشركة خاصة بأنها حال استقلالها احدى الحافلات فوجئت بقيام المتهم بالفعل الخادش فاستغاثت بالمارة وتمكنوا من ضبطه.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر أن تحرياته السرية توصلت الى صحة ارتكاب المتهم الواقعة.