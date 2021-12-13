«المخلفات الإلكترونية.. الخطر والمواجهة».. ندوة بـ«رياضية طنطا»

نظّم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان: «المخلفات الإلكترونية.. الخطر والمواجهة».

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلى، وتحت إشراف الدكتورة علاء حلويش عميد عميد كلية التربية الرياضية، والدكتوره هالة محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور علاء حلويش، أن كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا كان لها السبق فى افتتاح مركز تجميع للمخلفات الإلكترونية، في إطار دورها الرائد في خدمة المجتمع ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أن الكلية والجامعة تسعى من خلال المركز الجديد إلى تعزيز الجهود للتخلص من المخلفات الإلكترونية بطريقة سليمة وآمنة، سعيًا إلى أن تكون كلية التربية الرياضية مركز معتمد لتلقي والتخلص من المخلفات الإلكترونية.

تناول الدكتور ممدوح رشوان رئيس جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة والأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة فى بداية حديثه مفهوم المخلفات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن كمية المخلفات الإلكترونية فى مصر تقدر بـ88 ألف طن سنويا حسب تقرير وزارة البيئة فى 2020، وأن الدول المتقدمة تسجل أعلى نسبة للنفايات الإلكترونية في العالم .

أوضح "رشوان" خطورة المخلفات الإلكترونية على صحة الإنسان وسلامة البيئة، وأضاف أن وزارة البيئة وافقت على التصريح لـ7 مصانع لتدوير المخلفات الالكترونية بشكل آمن، مؤكدًا على ضرورة تكاتف المستهلك والمنتج والجمعيات الأهلية من أجل مصلحة الفرد والمجتمع والبيئة.

حضر الندوة سمير مهنا وكيل وزارة الإعلام بوسط وشرق الدلتا، وعزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا، ومحمد حسين باحث شئون البيئة بجهاز شئون البيئة بطنطا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

وفى نهاية الندوة قدم عميد الكلية شهادات شكر وتقدير للمحاضر الدكتور ممدوح رشوان وعزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا.

أعد الندوة مروة عبد الرسول، ومى أبوزيد تحت إشراف عزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا.