الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«المخلفات الإلكترونية.. الخطر والمواجهة».. ندوة بـ«رياضية طنطا»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظّم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان: «المخلفات الإلكترونية.. الخطر والمواجهة».

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلى، وتحت إشراف الدكتورة علاء حلويش عميد عميد كلية التربية الرياضية، والدكتوره هالة محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور علاء حلويش، أن كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا كان لها السبق فى افتتاح مركز تجميع للمخلفات الإلكترونية، في إطار دورها الرائد في خدمة المجتمع ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أن الكلية والجامعة تسعى من خلال المركز الجديد إلى تعزيز الجهود للتخلص من المخلفات الإلكترونية بطريقة سليمة وآمنة، سعيًا إلى أن تكون كلية التربية الرياضية مركز معتمد لتلقي والتخلص من المخلفات الإلكترونية.

تناول الدكتور ممدوح رشوان رئيس جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة والأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة فى بداية حديثه مفهوم المخلفات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن كمية المخلفات الإلكترونية فى مصر تقدر بـ88 ألف طن سنويا حسب تقرير وزارة البيئة فى 2020، وأن الدول المتقدمة تسجل أعلى نسبة للنفايات الإلكترونية في العالم .

أوضح "رشوان" خطورة المخلفات الإلكترونية على صحة الإنسان وسلامة البيئة، وأضاف أن وزارة البيئة وافقت على التصريح لـ7 مصانع لتدوير المخلفات الالكترونية بشكل آمن، مؤكدًا على ضرورة تكاتف المستهلك والمنتج والجمعيات الأهلية من أجل مصلحة الفرد والمجتمع والبيئة.

حضر الندوة سمير مهنا وكيل وزارة الإعلام بوسط وشرق الدلتا، وعزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا، ومحمد حسين باحث شئون البيئة بجهاز شئون البيئة بطنطا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

وفى نهاية الندوة قدم عميد الكلية شهادات شكر وتقدير للمحاضر الدكتور ممدوح رشوان وعزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا.

أعد الندوة مروة عبد الرسول، ومى أبوزيد تحت إشراف عزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا.

-المخلفات الالكترونية الخطر والمواجهة ندوة بـ”رياضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

إصابة 20 تلميذًا بحالة إعياء عقب تناول الوجبة المدرسية فى منشأة القناطر

«مسجل خطر وسيدة».. القصة الكاملة للتسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

بعد قليل.. «الداخلية» تكشف حقيقة «التسريب المفبرك»

سُكر ورعونة وإهمال.. كريم الهوارى يواجه عقوبة بالسجن 10 سنوات

نظر دعوى بطلان بيع رشوان توفيق فيلا 6 أكتوبر لابنته 29 ديسمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

القس رفعت فكرى يكتب: فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

لواء حمدى البطران يكتب: الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

ناهد السيد

الحقيبة السوداء للتعليم

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

«بنك إسرائيل» يلغى تدابير التيسير الائتمانى المرتبطة بكورونا

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الإمارات فى أول زيارة له

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني