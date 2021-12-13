8 أفلام إيرانية تعرض في مهرجان صوفيا السينمائي الرابع عشر

تزاحم الأفلام الإيرانية، مهرجان صوفيا السينمائي الرابع عشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بلغاريا.

حيث أفادت صحيفة طهران تايمز الإيرانية، اليوم الاثنين، أن ثمانية أفلام لمخرجين إيرانيين ستعرض في مهرجان صوفيا السينمائي الرابع عشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بلغاريا.

ويعتبر الفيلم الايراني "بدون أي شيء" للمخرج محسن قراي من أبرز معالم التشكيلة الإيرانية.

ويدور حول امرأة غنية تصل إلى قريتها التي لم تزرها منذ 20 عامًا، انتقل العديد من السكان المحليين بالفعل إلى المدينة، والباقي يعيشون في فقر.

ويأمل السكان أن ينعش الوافد الجديد القرية ويعيد الابتسامات إلى وجوههم. لكن لها شرطًا واحدًا سيصبح تحديًا حقيقيًا للسكان المحليين.

ومن بين الأفلام التي أخرجها محسن رضائي فيلم “السلحفاة والحلزون”، إنها قصة صدام الأجيال.

حيث تدور أحداثه التي لن تتوقف والدة بيدرام البالغ من العمر 10 سنوات عن السيطرة على ابنها. يحلم الولد بالاستقلالية وغالباً ما يفعل عكس ما تريده والدته.

في أحد الأيام ، يلتقي بيدرام برجل مجهول يرى في وجهه منقذه. هل سيغير هذا الاجتماع نظرة الصبي للعالم وكيف ستؤثر عليه الصداقة الجديدة؟

فيلم آخر هو "أتاباي" للمخرج نيكي كريمي. يأخذنا إلى عالم من التقاليد والآمال والتوقعات.

وفي إطار اجتماعي يدور أحداث الفيلم، حيث يعود كاظم من رحلة عمل ليكتشف أن صهره باع بستانه لشخص غريب هو شيرازي. يجد كاظم نفسه واقعًا في حب ابنة شيرازي لكن عليه أولاً مواجهة ماضيه.

مع الاستخدام المتشابك للغات الأذربيجانية والفارسية ، جنبًا إلى جنب مع المناظر الطبيعية الرائعة لشمال غرب إيران ، يجلب هذا الفيلم منظورًا جديدًا للسينما الإيرانية ويسعى إلى بناء الجسور بين الأجيال والمجتمعات.

كما سيعرض المهرجان فيلم "الغربان". الفيلم من إخراج نقي نعمتي ، ويتابع الفيلم ياشا ، وهي امرأة وحيدة تقضي اليوم كله تتجول في الطبيعة بحثًا عن طيور تصطادها وتبيعها. في يوم من الأيام ، يصادف الشخص الوحيد جثة. ياشا تعترف بأحد سكان المدينة الأثرياء ، الذي أعلن أنه مطلوب. يقرر الرجل كسب المال بسهولة عن طريق ابتزاز عائلة الضحية ، لكن خططه تنحرف.

يتضمن أيضًا "غياب" ، إنتاج مشترك من إيران وسلوفاكيا والتشيك لعلي مصفح ، و "لا خيار" لرضا دورميشيان ، "ذات مرة في إيران" ، إنتاج مشترك من إيران وأفغانستان للمخرج غلام رضا جعفري ، و "عندما يعول الرمان" ، إنتاج مشترك من أفغانستان وإيران وأستراليا بواسطة جرانازا موسوي.

يذكر أن يقام مهرجان صوفيا مينار السينمائي في العاصمة البلغارية في الفترة من 14 إلى 30 يناير.