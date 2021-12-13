الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس القيادي الإخواني حسن البرنس في اتهامه بـ«التحريض على العنف»

حسن البرنس
حسن البرنس

قررت محكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تجديد حبس القيادي بجماعة الإخوان، حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية السابق، 45 يومًا في اتهامه بالتحريض والانضمام لجماعة إرهابية.

وجهت له النيابة تهم التحريض وتكوين تنظيم يسعى إلى الإرهاب، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، ومهاجمة المنشآت العامة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، واستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

أحال جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، الأحد، القيادى الإخواني، حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية في عهد جماعة الإخوان، إلى محكمة الجنايات، بتهمة استغلال النفوذ وحصوله على كسب غير مشروع بنحو 3.5 مليون جنيه، وتسلمت محكمة استئناف الإسكندرية القرار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق المحال إلى محكمة الجنايات قيامه خلال الفترة من 2012 وحتى 2013، باستغلال نفوذه الوظيفي الذي تولاه والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 3.5 مليون جنيه، وهى الزيادة الطارئة في ثروته والتى لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.

وأضافت التحقيقات أن «البرنس» استغل تعاظم دوره أثناء حكم الإخوان في الحصول على مزايا ومنافع، ويمتلك أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات بالشركات وعددا من الشقق بجانب مبالغ مالية والتي عجز عن تبرير الزيادة الطارئة في ثروته.

محكمة جنايات أمن الدولة جماعة الإخوان القيادي بجماعة الإخوان حسن البرنس نائب محافظ الاسكندرية

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