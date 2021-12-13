تجديد حبس شخصين بتهمة التعدى على سائق «توك توك» بالأميرية

قرر قاضي المعارضات المختص، اليوم الإثنين، تجديد حبس شخصَيْن لقيامهما بالتعدى بالضرب على سائق مركبة "توك توك" بالأميرية، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.

كان قد تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقباله (سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم ").

وبالانتقال والفحص تبيَّن أنه حال استقلال السائق مركبة "التوك توك" الخاصة به حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخرين، بسبب خلاف حول أولوية المرور حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المجنى عليه بالتعدي على سالفي الذكر باستخدام أداة حادة "مفك" إلا أن أحد أفراد الطرف الثاني تمكن من استخلاصها منه وتعدى عليه محدثًا إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.