الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل يحميك لقاح فيروس كورونا من الإصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد؟

أوميكرون
أوميكرون

تشير أحدث تقارير العلماء الخاصة بمتحور أوميكرون الجديد أنه إذا مرت ستة أشهر منذ حصولك على جرعة لقاح  كوفيد الثانية، فقد حان الوقت للحجز للحصول على جرعة إضافية معززة، سيوفر هذا حماية إضافية ضد كورونا، بما في ذلك متغير أوميكرون الجديد.

علي الرغم من أن هذه النتائج لا زالت قيد البحث من قبل العلماء إلا أنه تشير البيانات الأولية إلى أن معزز "فايزر" قد يعطي نفس الحماية ضد اوميكرون اي التطعيم بجرعة مزدوجة للسلالة الأصلية، طبقًا لموقع “casper”

لماذا تحصل على جرعة معززة للقاح كورونا ؟


عندما تحصل على جرعتك الأولى من لقاح كورونا  ، ينتج جسمك استجابة مناعية ضد جزء من الفيروس يسمى بروتين سبايك، وإذا تعرضت لفيروس SARS-CoV-2 بعد ذلك يمكن لجهازك المناعي التعرف على الفيروس ومكافحته بسرعة.

وعادةً ما تكون الاستجابة المناعية لجرعة واحدة من لقاح كورونا قصيرة العمر،  لذلك هناك حاجة لجرعة ثانية للحصول على استجابة أقوى وأطول أمدًا.

وبمرور الوقت، تقل كمية الأجسام المضادة في جسمك ويشار إلى ذلك بتضاؤل ​​المناعة وإذا تضاءلت الاستجابة المناعية إلى ما دون المستوى المطلوب للحماية من فيروس كورونا فقد لا يكون جهاز المناعة لديك قادرًا على منع العدوى عند التعرض للفيروس.

لذلك تساعد جرعات اللقاح التي تُعطى لبعض الوقت بعد الدورة الأولية على زيادة مستوى الأجسام المضادة لمستوى الحماية المطلوبة.

 

كم تتضاءل المناعة بعد جرعتين؟


تنخفض الأجسام المضادة خلال فترة ستة أشهر أو أكثر بعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وتنخفض فعالية اللقاح ضد عدوى كورونا في المتوسط ​​ بمقدار 18.5 نقطة مئوية، بعد ستة أشهر من إكمال التطعيم.

ولكن الأمر الإيجابي أن الحماية  من آثار فيروس كورونا الخطير التي تشمل الوفاة، قد تم تخفيفها.

وهذا على الأرجح لأن المكونات الأخرى للاستجابة المناعية تبقى في الجسم لفترة أطول من الأجسام المضادة وتمنع الأمراض الخطيرة.

وتعد الحماية المتضائلة مصدر قلق أكبر بين كبار السن والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة لأنهم يميلون إلى أن يكون لديهم استجابات مناعية أضعف للقاحات مقارنة بالشباب الأصحاء.

 

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