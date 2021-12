الفنان السوداني وليد القاضي يكشف لـ «الدستور» تفاصيل تعاونه مع توم هانكس

قال الفنان السوداني وليد القاضي في تصريحات خاصة لـ الدستور إنه سعيد بردود الأفعال حول دوره بالفيلم الأمريكي “one shot” مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع أن يحظى دوره بهذه الإشادات العالمية رغم ان المخرج أكد له أثناء التصوير ان أداؤه مختلف جدا وسوف يكون للدورمردود كبير عند الجمهور والنقاد وأضاف الحمد لله على نعمة النجاح.

وأضاف انه ترشح للفيلم أثناء فترة العزل التي مر بها العالم كله أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد وقال انه كان متحمس جدا للعودة للعمل رغم مخاطر الفيروس لكن كان عنده دافع كبير للعودة للعمل من جديد حتى لا تقف الحياة.

وعن عمله مع توم هانكس أكد ان توم هانكس من اظرف الشخصيات واجدعها على الإطلاق كما أنه يعطي دفعة قوية لأي ممثل أمامه ليخرج افضل ما عنده.

واكد الفنان السوداني وليد القاضي ان توم هانكس رغَم نجوميته الا انه رجل متواضع وكريم وقال انهم أصبحوا أصدقاء على المستوى الشخصي ويستشيره في كافة الأدوار التي تعرض عليه لأنه يهتم بأي فنان ويحاول مساعدته وأضاف القاضي ان تلقيب توم هانكس بجدو هوليوود لم يكن من فراغ لانه بالفعل يلعب دور الجد الذي يحاول مساعدة كل من حوله.

وأضاف القاضي ان شخصية الأمين منصور التي قام بادائها في فيلم one shot كانت من أصعب الشخصيات التي قام بادائها وأنه واجه العديد من الصعوبات خلال التصوير لانه كان يتم التحضير للتصوير لفترة طويلة وكان يقوم بتصوير كل مشهد لأكثر من 35 او 40 لان المخرج لا يعطي فرصة للخطأ إضافة إلى صعوبة الدور نفسه لانه يقوم بدور أسير.

وقال إن فيلم one shot عرض في أمريكا ومن المقرر عرضه في العالم كله في شهر يناير المقبل.

وأكد انه يعمل حاليا على فيلم قصير سيتم تصويره بالكامل في الخرطوم.

وأشار إلى أن كاست الفيلم كله سيكون من الممثلين السودانيين.

وأضاف الي انه يقوم أيضا بكتابة مسرحية جديدة ويتطلع للعمل في السودان بشكل اكبر لأنها بلده الام كما يرغب في العمل في مصر وتحقيق الانتشار في العالم العربي كله.

يذكر أن الصحف الأجنبية والعربية قد تناقلت أراءً إيجابية مؤخرا عن النجم السوداني وليد القاضي وذلك بسبب أدائه المميز الذي قدمه في الفيلم الأميركي One Shot والذي يُعرض حاليًا بدور العرض الأميركية، وكتب موقع Letterboxd عن أداء القاضي "علينا أن نقدم تقديرًا خاصًا للنجم وليد القاضي بشخصية أمين، فقد قدّم أداءً مذهلًا مليء بالمشاعر والعواطف".

وعلّق موقع Film Combat Syndicate عن الفيلم "نرى في فيلم One Shot تمكّن وبروز الممثل وليد القاضي في شخصية منصور الأسير، الشخصية الرافضة البقاء على قيد الحياة، ليقدم وليد الشخصية بصدقٍ وعاطفة، ليمنحنا أداءً استثنائيًا أبهر العديد من المشاهدين"، بجانب Screenrant التي وصفت "شخصية أمين منصور إنسانية جدًا مع عائلته، تُدخلنا الجانب الدرامي من الفيلم، لنشعر بأن أمين منصور قادم من مكانٍ حقيقي".

وليد القاضي هو ممثل وكاتب سوداني، وُلد في الخرطوم ونشأ في المملكة المتحدة حيث درس التمثيل، بدأ مسيرته بالأفلام القصيرة ثم الوثائقية والمسلسلات، حتى قدّم فيلم Brothers بالتعاون مع المخرجة سوزان بير الحاصلة على جائزة أوسكار، كما تألق نجمه في شخصيه ابو عباسي في الفيلم التليفزيوني Dirty War والذي تم عرضه على قناةBBC/HBO وحصل مخرجه على جائزة البافتا كأفضل مخرج جديد.

برز نجم وليد القاضي عام 2010 بعد تقديمه شخصية خالد في فيلم Four Lions حيث تعاون مع المخرج كريستوفر موريس الحاصل على جائزتي بافتا، ليقدم بعدها العديد من الأعمال الدرامية والأفلام التلفزيونية من أشهرها المسلسل التليفزيوني Borgen *TYRANT*وCrossing Lines، وKilling Jesus من انتاج ريدلي سكوت، وأيضا Tutankhamun من اخراج بيتر ويبر، مخرج المسلسل العربي الدراماتيكي ممالك النار والذي كان رئيسًا للجنة تحكيم بمهرجان الجونة 2020.

تعاون وليد القاضي مع النجم العالمي توم هانكس في فيلمه A Hologram for the King، وكان له أيضًا نشاطًا مسرحيًا، حيث كان عضوًا في شركة شكسبير الملكية RSC من 2016 إلى 2018. كذلك قدم أداءً دوليًا في الولايات المتحدة وعبر أوروبا في مشاريع مختلفة، وطرق عالم الكتابة المسرحية حديثا.

وفي 2019، انطلق وليد في بطولة فيلم الموصل، ليتناول الحرب العراقية من منظور سينمائي، ومن المقرر إطلاق الفيلم 26 نوفمبر على منصة نتفلكس، الفيلم من إنتاج شركة Russo Brothers التي انتجت Marvel Avengers ومن تأليف وإخراج ماثيو مايكل كارناهان مؤلف أعمال World War Z و21 Bridges.

شهد العام الماضي حالة من النشاط الفني عاشها وليد، حيث قدّم في مسلسل Young Wallander، والفيلم التليفزيوني Agatha and the Curse of Ishtar، وفيلم The Curse of Hobbes House. أكما نهى وليد مؤخرًا تصوير فيلم 355 والذي يقدم من خلاله شخصية ياسين جنبًا إلى جنب مع طاقم من النجوم من بينهم جيسيكا شاستين وديان كروجر وبينيلوبي كروز ولوبيتا نيونغو، والمقرر إطلاق الفيلم العام المقبل.