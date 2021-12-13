النيابة تأمر بتشريح جثة طفل عُثر عليها بجوار القمامة في الشرقية

قررت النيابة العامة بمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة طفل عمره 3 سنوات، عُثر على جثته بجوار تجمع للقمامة بعد اختفائها من منزل أسرته.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى فاقوس المركزى بوصول جثة الطفل "السيد. ع. ال" 3 سنوات، مقيم عزبة أم يوسف، دائرة مركز فاقوس، بعد العثور على الطفل بمكان مخلفات بجوار السكة الحديد جثة هامدة.

وتبين أن والدى الطفل منفصلين، ويعيش الطفل مع أمه، وقد اختفى منذ أيام، ليعثر عليه بائع خردة أمس، بجوار تجمع قمامة بمحيط محطة السكة الحديد.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى، لكشف غموض الواقعة وتحرى وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على جثة الطفل بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وأصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم.

وفى سياق متصل، عثر أهالي محافظة الشرقية على طفل رضيع بمحيط مقابر أبو حسين بدائرة مركز الزقازيق، وتم إيداعه حضانة مستشفى الزقازيق العام لحين استقرار حالته، ومن المقرر تسليمه لدار رعاية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور سيدة على طفل حديث الولادة، ملقى بمحيط مقابر أبو حسين بمحافظة الشرقية، وقد تم إخطار الشرطة، والتى حضرت لمكان البلاغ، وتبين أن الطفل ملقى بالشارع، ولم يمر على ولادته أكثر من 6 ساعات، وقد تم إلقاءه بالحبل السرى وحالته الصحية متردية.

وتم نقل الرضيع لحضانة مستشفى الزقازيق العام، تحت اسم “خالد السيد على” ومن المقرر نقله لدار رعاية فى حالة تحسن حالته الصحية.