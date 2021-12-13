الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رفع الجلسة العامة للبرلمان والعودة للانعقاد غدًا

حنفي جبالي
حنفي جبالي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين.

وقال “جبالي” “ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد صباح غد الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا”.

جاء رفع الجلسة العامة بعد موافقة المجلس علي مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني وذلك في مجموعه.

 وقال رئيس المجلس، إلى أن التأجيل لأخذ الرأي النهائي علي مشروع القانون لجلسة قادمة، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع  متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة.

ويأتي ذلك بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة والمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الجودة والاعتماد في التعليم

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