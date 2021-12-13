بسبب علبة جبنة.. عامل ينهى حياة بائع فى السلام بـ6 طعنات

تباشر نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار فهد مجدي، التحقيق مع المتهم بقتل بائع محل سوبر ماركت بمنطقة السلام، إثر وقوع خلافات بينهما على سعر علبة جبن، والتى انتهت بمقتله بالتعدي عليه بـ6 طعنات.

بدأت تفاصيل الواقعة بمشادة كلامية بين المتهم وبائع داخل سوبر ماركت بمنطقة السلام، لخلاف على ثمن علبة جبن، حيث قام المتهم بالتربص بالمجني عليه، وتسلق السور الخلفي للسوبر ماركت وانقض على المجني عليه وقام بطعنه بـ6 طعنات أودت بحياته واستولى بعدها على مبلغ مالي وعلب سجائر وبعض المنتجات، وحاول الهروب، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك به وتسليمه لقسم شرطة السلام.

وأمرت النيابة بسرعة التحريات وتفريغ الكاميرات، مع حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.