الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بينهم طفلة عمرها 45 يوما.. إنقاذ أسرة تعيش في الشارع بمدينة نصر

إنقاذ أسرة تعيش
إنقاذ أسرة تعيش في الشارع

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه فى إطار توجيهات نيفين وزيرة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة بوحدة شرق القاهرة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود أسرة بلا مأوى بجوار مسجد نور الإسلام بالحي العاشر بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث تبين أن الأسرة تتكون من الزوج والزوجة، بالإضافة إلى 6 أطفال من بينهم طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر 45 يوما، وتعيش الأسرة  من خلال عمل الأب بجمع الكارتون والزجاجات الفارغة، وقد تبين أن الطفلة حديثة الولادة والأم في حالة إعياء شديد.

وفي هذا الإطار  فقد تم التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، حيث تم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الأم والطفلة إلى مستشفى الدمرداش، وفور الانتهاء من إجراءات التقييم الطبي تقرر حجز الأم نظرا لتلوث الجروح نتيجة الولادة، بالإضافة إلى أن الطفلة تعاني من طفح جلدى وتدهور حالتها الصحية، وعليه فقد تابع فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى حالة الأم والطفلة حتى تماثلهن للشفاء.

وأوضحت وزارة التضامن، أنه تم اصطحاب الأم والطفلة إلى موقع إقامة باقي الأسرة بجوار  مسجد نور الإسلام، حيث تم التنسيق مع بعض فاعلي الخير وتوفير مسكن للأسرة بمنطقة عزبة الهجانة.

كما تم التنسيق مع بعض الجمعيات بشأن توفير أثاث للأسرة، علما بأنه قد تم لم شمل الأسرة وإعادة دمجهم بالمجتمع وتوعيتهم بمخاطر التواجد بالشارع، ويتابع الفريق حالة الأسرة لتقديم المساعدة لحين اندماجهم كليا.

وتابعت وزارة التضامن، أنه يتم تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى المحافظات التى بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، وتصديرا للظاهرة وهي "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، والسويس، وبورسعيد".

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