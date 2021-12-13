الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عودة «بولين».. بعد ظهورها في «مافيا» داليا الخولي تعود بـ«موضوع عائلي»

داليا الخولي
داليا الخولي

انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفنانة داليا الخولي، من مسلسل «موضوع عائلي» بطولة الفنان ماجد الكدواني، وتساءل رواد تلك المواقع عن حقيقة واسم الفنانة صاحبة الصور وعلاقتها بصاحبة دور «بولين» في فيلم «مافيا» بطولة أحمد السقا، ومصطفى شعبان.

صورة من مافيا وصورة من موضوع عائلي

الصور المنتشرة هي بالفعل للفنانة داليا الخولي، التي تقدم بمسلسل موضوع عائلي دور "هند" وتظهر بشكل مختلف تمامًا بعد 19 عامًا من ظهورها الأول في فيلم "مافيا" التي وقفت فيه أمام الفنان أحمد رزق، مقدمة دور خطيبته وإحدى المرتبطات بالكنيسة والتي استطاعت تحقيق نجاحًا كبيرًا بهذا الدور خلال الظهور الأول.

واختفت داليا الخولي، خلال الفترة الماضية وظهرت في أدوار ثانوية وسط حركات بطيئة ولم تلفت الجمهور بالشكل المطلوب مثل "مافيا"، حتى عادت من جديد بمسلسل "موضوع عائلي" المعروض عبر منصة "شاهد" وتحقق عودة قوية من جديد.

وخلال السنوات الماضية، وعقب تواجدها في فيلم "مافيا"، ظهرت داليا الخولي، في فيلم "حبيبي نائمًا" مع مي عز الدين، بعده بـ 6 سنوات لتدخل تجربة أخرى من خلال الهروب من الغرب وتبتعد ما يقرب من 7 سنوات لتعود في الجزء الثاني من يوميات زوجة مفروسة مع الفنانة داليا البحيري، وشاركت في أجزاؤه التالية.

كما تواجدت مع النجمة نيللي كريم، في مسلسل "سقوط حر" والفنان يحيى الفخراني في مسلسل بـ"الحجم العائلي" وعدة أدوار صغيرة كان آخرها مسلسل "اللعبة" مع شيكو، وهشام ماجد، وآخر أعمالها المعروض حاليًا من خلال مسلسل "موضوع عائلي".

مسلسل "موضوع عائلي" من بطولة الفنان ماجد الكدواني، يُعرض عبر منصة "شاهد" من 10 حلقات ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم محمد شاهين، والفنانة الشابة رنا رئيس، والفنانة سماء إبراهيم والمسلسل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد عز، وكريم يوسف، وأحمد الجندي، وسامح جمال، ومن إنتاج أحمد الجنايني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي مع مشاهد كوميدية.

داليا الخولي مسلسل موضوع عائلي موضوع عائلي ماجد الكدواني الفنان ماجد الكدواني الفنانة بولين دور بولين مافيا بطولة أحمد السقا مصطفى شعبان

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