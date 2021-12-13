«صرف الإسكندرية» تعلن الطوارئ وتنشر معداتها استعدادًا للنوة

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الإثنين، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة.

وتم رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات، اعتبارا من اليوم ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، فضلا عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق و تفريغ بيارات محطات الرفع، و متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، واستمرار أعمال رفع كفاءة المعدات والسيارات.

وشدد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي على التنسيق الكامل مع محافظةالإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

وكانت قد بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بأعمال تطهير الشنايش بعد النوة الماضية، بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة، حيث تم التطهير في مناطق منتزة أول وثان وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمي والعامرية، يتم إستكمال التطهير علي مدار الساعة لرفع العبء عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة السابقة.

وكان قد أشار « نافع» أن بجانب العمل الميداني يتم التجهيز لخطط المشروعات لزيادة القدرة الإستيعابية للشبكة بإيجاد حلول فنية بالإشتراك مع إدارة المياه - الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة، وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ومع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمحافظة والري وجهات مختلفة للوصول لأفضل الحلول لرفع العبء عن المواطن السكندري.