تلتهم موارد الوطن.. تحذير برلماني من مخاطر الزيادة السكانية

حذرت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، من الزيادة السكانية التي تلتهم موارد الوطن، في الوقت التي تبذل القيادة السياسية جهدا للارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين خاصة محدوى الدخل، مؤكده أن مخاطر الزيادة السكانية من أخطر القضايا والتحديات التي تواجه الدولة.

وأكدت عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، أن أبعاد المشكلة السكانية عديدة، و الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أشارت إلى تجاوز تعداد سكان مصر لنحو 102 مليون و717 ألف نسمة، موضحا أن مصر شهدت زيادة تجاوزت نحو 7 ملايين نسمة خلال 4 سنوات، مقارنة بعام 2017.

وأشارت إلى أهمية تنفيذ استراتيجية السكان، وأهدافها في خطوات سريعة لمواجهة الانفجار السكانى الذى لم يجعل المواطن يشعر بالجهود المبذولة على أرض الواقع.

وفي وقت سابق قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن النشاط التوعوى وتثقيف المواطن من خطورة الانفجار السكانى لم يكن كافيا فى السابق، والآن هناك 22 وزارة تعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنظيم السكان، موضحاً أنه لابد أن يعلم المواطن مدى خطورة القضية على من يعول وعلى الدولة معاً.

وأشار إلى أنه فى حال استمرار ارتفاع الزيادة السكانية بنفس الوتيرة التي عليها الآن من المتوقع أن يزيد تعداد سكان البلاد 50 مليون مع حلول عام 2050، مؤكدًا أنه لابد من تغيير ثقافة المجتمع وزيادة الوعى المجتمعى بمخاطر الزيادة السكانية، لافتاً إلى أن 33% من سكان مصر تحت سن 18 عاما، والدولة مطالبة بتوفير900 ألف فرصة عمل سنوياً، وتابع: "كلما زادت نسبة الفقر والجهل ترتفع معدلات الإنجاب لغياب الوعى".

وأشار نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إلى أن الدولة تعمل على توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، لافتاً إلى وجود تعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف لتدريب علماء ورجال الدين على رفع وعى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.