الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض خاص لفيلم «ريتسا» بالمعادي غدًا

ريتسا
ريتسا

قرر صناع فيلم ريتسا إقامة عرض خاص للفيلم غدًا الثلاثاء بسينما جلاكسي بالمعادي بحضور أبطال الفيلم وعدد من الصحفيين والإعلاميين في أولى عروض الفيلم الجديد الذي  يفتتح موسم رأس السنة وأعياد الميلاد بطولة الفنان أحمد الفيشاوي ومحمود حميدة.

تفاصيل وقصة فيلم ريتسا

وينطلق الفيلم تجاريًا بداية من بعد غد الأربعاء بعد أن وزعت الشركة الموزعة للفيلم الفيلم الجديد في القاعات المتعاقد عليها وأصبح جاهزًا للانطلاق مقدمة عملًا مميزًا ينتظره الجمهور مقدمًا 3 أجيال من الرومانسية خلال الفيلم.

وأطلقت الشركة المنتجة للفيلم الخريطة الترويجية لفيلم ريتسا بداية من البوستر الذي تواجد على صدره أبطال العمل الجديد ثم أطلقت البرومو الرسمي وأعلنت عن العرض الخاص وموعد إطلاق الفيلم تجاريا للجمهور، وشهد البرومو الرسمي لفيلم ريتسا وجود عدد من قصص الحب والرومانسية التي تتضمنها أحداث الفيلم،  كما يتناول العمل علاقات عاطفية تتضمّنها العديد من مشاهد الدراما والغموض،  من خلال 3 قصص  في أوقات مختلفة وبين أجيال مختلفة ولكل منها مسارها الخاص إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟

أبطال فيلم ريتسا

يشارك في بطولة فيلم ريتسا عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان محمود حميدة، والفنان أحمد الفيشاوي، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، والفنان والنجم العالمي أمير المصري، والشابة مي الغيطي، والشاب يوسف عثمان، بمشاركة مريم الخشت وكارولين عزمي؛ والفيلم الجديد من تأليف معتز فتيحة ومن إخراج أحمد يسري، ومن المقرر أن يتواجد الفيلم في عدد كبير من دور العرض.

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