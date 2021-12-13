طلب إحاطة في البرلمان لمنع «حقنة البرد»: توابعها كارثية على الصحة العامة

تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الصحة والسكان، لمنع تداول ما يطلق عليه حقنة البرد، التي يلجأ إليها المواطن عند الإصابة بنزلات البرد، لا سيما مع قدوم فصل الشتاء، والتي يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج أعراض البرد المزمنة.

وقال عضو مجلس النواب، فى بيان صادر اليوم، أنه لا بد من تحرك تشريعي لوقف تداول حقنة البرد، التي تتكون من مكونات خطيرة لها آثار جانبية عديدة، حيث تتكون من مضاد حيوي، و«كورتيزون» ومسكن للآلام.

وأضاف النائب، أن استخدام تلك الحقنة يعد كارثيًا على الصحة العامة، موضحًا أن هذه الخلطة ليس لها علاقة بنزلات البرد، لأن البرد علاج فيروسي يقاومه جهاز المناعة وليست الحقنة السحرية التي يتم أخذها وتسبب العديد من الأمراض.

وطالب مهنى، وزارة الصحة بوقف هذه الحقنة التي انتشرت في الصيدليات، مع ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، ولا بد من وجود حملات تفتيش مكثفة على كل أنحاء الجمهورية لمراقبة الصيدليات والعاملين بها.