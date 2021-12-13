الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة يونانية: الأطفال الصغار ينقلون عدوى كورونا مثل البالغين

جريدة الدستور

قال علماء يونانيون، اليوم الاثنين، إن الأطفال الصغار يلتقطون وينقلون عدوى فيروس كورونا مثل البالغين، فى دعوة لتشجيع الآباء على تحصين أطفالهم ضد الفيروس التاجى، وفقا لصحيفة «كاثمرينى» اليونانية.

وذكرت الصحيفة أنه مع انطلاق حملة تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، بدءًا من بعد غد الأربعاء، يحث العلماء الآباء على تحديد موعد كي يتلقى أطفالهم اللقاح المناسب ضد فيروس كورونا.

وقالت ماريا تسوليا، أستاذة في تخصص الأمراض المعدية التي تصيب الأطفال: "رصدنا زيادة في معدلات الإصابة بين الأطفال خلال الآونة الأخيرة.. ففي بداية أكتوبر الماضي، بلغت نسبة الحالات في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عامًا 25%، وها هي الآن ارتفعت إلى 29%".

يشار إلى أن الدلائل التي تثبت صحة هذه البيانات، أنه منذ مايو الماضي عندما استأنفت اليونان العديد من الأنشطة، ومع هجوم سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا وزيادة الفحوصات في المدارس، كان هناك ارتفاع ستة أضعاف في الحالات بين الأطفال.

وتظهر بيانات منظمة الصحة العامة في اليونان أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا والذين أصيبوا بفيروس كورونا يتجاوزون الآن 169 ألف حالة، مما يشكل 17.2% من حالات الإصابة في البلاد منذ بدء الوباء.

من جانبه، قالت بريطانيا، اليوم الإثنين، إن متحور أوميكرون ينتشر بمعدل كبير ويمثل حوالي 40% من إصابات كورونا في لندن، لذا ينبغي على الناس الحصول على جرعة لقاح إضافية لتجنب التعرض للخطر.

ومنذ رصد الحالات الأولى لأوميكرون في 27 نوفمبر، في المملكة المتحدة، فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون قيودا أكثر صرامة.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد: «كل ما نعلمه عن أوميكرون هو أنه ينتشر بمعدل كبير، وهو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام».

علماء يونانيون كورونا فيروس كورونا اللقاح اليونان المملكة المتحدة رئيس الوزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

سحب كثيفة وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

شاب يتنقم من آخر لاكتشاف علاقته بشقيقه في الجيزة

شراكة بين «فودافون مصر» ووزارة الهجرة لدعم مبادرة «اتكلم عربي»

الساعة السكانية: 102.7 مليون نسمة عدد المصريين بالداخل

«بعد وصوله لسن التقاعد».. المدرس المتطوع: أنا واهب نفسي للتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

الحقيبة السوداء للتعليم

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

«بنك إسرائيل» يلغي تدابير التيسير الائتماني المرتبطة بكورونا

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الإمارات فى أول زيارة له

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني