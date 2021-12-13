صحيفة يونانية: الأطفال الصغار ينقلون عدوى كورونا مثل البالغين

قال علماء يونانيون، اليوم الاثنين، إن الأطفال الصغار يلتقطون وينقلون عدوى فيروس كورونا مثل البالغين، فى دعوة لتشجيع الآباء على تحصين أطفالهم ضد الفيروس التاجى، وفقا لصحيفة «كاثمرينى» اليونانية.

وذكرت الصحيفة أنه مع انطلاق حملة تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، بدءًا من بعد غد الأربعاء، يحث العلماء الآباء على تحديد موعد كي يتلقى أطفالهم اللقاح المناسب ضد فيروس كورونا.

وقالت ماريا تسوليا، أستاذة في تخصص الأمراض المعدية التي تصيب الأطفال: "رصدنا زيادة في معدلات الإصابة بين الأطفال خلال الآونة الأخيرة.. ففي بداية أكتوبر الماضي، بلغت نسبة الحالات في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عامًا 25%، وها هي الآن ارتفعت إلى 29%".

يشار إلى أن الدلائل التي تثبت صحة هذه البيانات، أنه منذ مايو الماضي عندما استأنفت اليونان العديد من الأنشطة، ومع هجوم سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا وزيادة الفحوصات في المدارس، كان هناك ارتفاع ستة أضعاف في الحالات بين الأطفال.

وتظهر بيانات منظمة الصحة العامة في اليونان أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا والذين أصيبوا بفيروس كورونا يتجاوزون الآن 169 ألف حالة، مما يشكل 17.2% من حالات الإصابة في البلاد منذ بدء الوباء.

من جانبه، قالت بريطانيا، اليوم الإثنين، إن متحور أوميكرون ينتشر بمعدل كبير ويمثل حوالي 40% من إصابات كورونا في لندن، لذا ينبغي على الناس الحصول على جرعة لقاح إضافية لتجنب التعرض للخطر.

ومنذ رصد الحالات الأولى لأوميكرون في 27 نوفمبر، في المملكة المتحدة، فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون قيودا أكثر صرامة.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد: «كل ما نعلمه عن أوميكرون هو أنه ينتشر بمعدل كبير، وهو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام».