الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تقرير الطب الشرعي في اتهام تاجر بقتل زوجته لمعايرتها له بعجزه الجنسي

جثة
جثة

تستكمل جريدة "الدستور" تفاصيل ما نشرته في اتهام تاجر بقتل زوجته لكثرة معايرتها له بعجزه الجنسي بمدينة 15 مايو.
 ونستعرض في هذا التقرير تقرير الطب الشرعي حول الواقعة.

ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليها ان الاصابات الموصوفة و المشاهدة بالذقن والعنق هي إصابات حدثت من الضغط بأصابع اليد على تلك المناطق بغرض سد المسالك الهوائية العليا وكتم النفس.

وأضاف التقرير أن الوفاة جنائية و تعزي الوفاة إلى اسفكسيا الضغط على العنق.

التحريات

جاء بأقوال رئيس مباحث قسم 15 مايو سابقًا وحاليًا ضابط بمباحث الآداب - بأن تحرياته السرية حول الواقعة وظروفها دلته إلى أن المتهم دائم الشك في سلوك زوجته وسبق وأن أبلغ وحدة المباحث عما يساوره من شكوك.

وأضاف أنه بتاريخ الواقعة توصلت تحرياته بحدوث مشادة فيما بين المتهم والمجني عليها على إثرها عابته المجني عليها في رجولته فعقد العزم على قتلها انتقاما لرجولته فدفعها أرضا وخنقها بيده حتى فارقت الحياة وجمع أغراضه وهرب.

وأشار إلى أنه نفاذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والذي بمواجهته أقر بارتكابه واقعة قتل المجني عليها انتقامًا لرجولته ولما يساوره من شكوك حيالها.

وجاء بأقوال عميد شرطة مدير إدارة رعاية الأحداث بالإدارة العامة لمباحث القاهرة يشهد بذات ما شهد به سالفة فيما توصلت إليه تحرياته.

الطب الشرعي اتهام تاجر قتل زوجته عجزه الجنسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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