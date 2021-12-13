الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في ذكرى وفاتها..

أبرز المحطات في حياة ملكة جمال الشرق الأوسط «زبيدة ثروت»

زبيدة ثروت
زبيدة ثروت

صاحبة أجمل عيون في السينما العربية، التي كانت تأسر الجميع بجمالها الساحر ونظراتها البريئة، إنها ملكة جمال الشرق الأوسط زبيدة ثروت، التي يصادف اليوم ذكرى وفاتها.

نشأتها

اسمها الحقيقي زبيدة أحمد ثروت، والدها كان يعمل ضابط جيش مصري وجدها لوالدتها هو السلطان حسين كامل، ولدت بمدينة الإسكندرية في 14 يونيو عام 1940، ودخلت المدرسة الخديوية للبنات لتحصل منها على شهادة إتمام الثانوية، والتحقت بعد ذلك بكلية الحقوق بجامعة القاهرة لتحصل على ليسانس الحقوق.

«صاحبة أجمل عيون»

عملت زبيدة ثروت، محامية تحت التمرين بمكتب المحامي الكبير لبيب معوض بجانب عملها في الفن، وعرفت طريقها للشهرة بشهادة من مسابقة مجلة الجيل بعدما فازت بلقب صاحبة أجمل عيون، وتصدرت صورتها غلاف المجلة لتتصدر بعد ذلك أفيشات السينما عام 1956، عند مشاركتها في أول أفلامها فيلم "دليلة"، ثم فيلم "حكاية 3 بنات".

ملكة جمال الشرق الأوسط

فازت في مسابقة ملكة جمال الشرق الأوسط في استفتاء مجلة "الكواكب"، لتحصل بعد ذلك على أول بطولة مطلقة لها في فيلم "الملاك الصغير" ثم فيلم "نساء في حياتي"، ثم فيلم "عاشت للحب".

«في بيتنا رجل»

كان فيلم "في بيتنا رجل" هو نقطة انطلاق حقيقية لها، ونالت عن بطولتها فيه أول تكريم في حياتها من الرئيس جمال عبدالناصر.

أزواجها

إيهاب الغزاوي:
تزوجت زبيدة ثروت عام 1960، من ضابط بحري يُدعى إيهاب الغزاوي، وتم الطلاق بينهما بعد ٩ أشهر فقط من الزواج بسبب غيرته الشديدة عليها من معجبيها.

صبحي فرحات:
بعد طلاقها، تزوجت زبيدة ثروت، المنتج السوري صبحي فرحات، وأنجبت منه ٤ بنات ثم توفى.

رمزي إسماعيل:
بعد وفاة زوجها صبحي فرحات، تزوجت زبيدة ثروت، من المهندس رمزي إسماعيل، ووقع الطلاق بينهما بعد ٦ أشهر فقط من الزواج بسبب معاملته السيئة لبناتها.

عمر ناجي:
بعد طلاقها من رمزي إسماعيل، تزوجت زبيدة ثروت، من الممثل عمر ناجي، ولم يكمل زواجهما عام واحد بسبب معاملته السيئة لبناتها.

عودة لطليقها الأول:
بعد انفصال استمر 20 عام، عادت زبيدة ثروت، إلى طليقها الأول الضابط إيهاب الغزاوي، بعدما عرفت أنه عزف عن الزواج بعد انفصالهما بسبب حبه الشديد لها، وظلا معًا حتى وفاته في عام ٢٠٠٨.

وفاتها:
توفيت الفنانة زبيدة ثروت، في عام ٢٠١٦، عن عمر يناهز الـ٧٦ عام، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أصيبت في البداية بسرطان الثدي، وبسبب شراهتها للتدخين، أُصيبت بسرطان الرئة الذي توفيت على إثره.

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