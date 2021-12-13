الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا: 44 ألف إصابة جديدة بكورونا

فرنسا
فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، تسجيل 48 وفاة و43848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 120431، والإصابات إلى 8258692 حالة.

يذكر أن الحكومة الفرنسية أمرت مؤخرا بإغلاق المراقص في الأسابيع الأربعة المقبلة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة قبيل احتفالات نهاية العام.

كما طالبت المواطنين بالحد من التجمعات الشخصية والمهنية قبيل نهاية العام.

وتستهدف الحكومة أيضا تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما بلقاحات كورونا اعتبارا من 20 ديسمبر، بعد موافقة السلطات الصحية.

تسعى السلطات الفرنسية إلى التعجيل بوتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"، قبل حلول موسم عيد الميلاد، للحد من تصاعد الإصابات بالفيروس وتزايد عدد مرضى كوفيد-19 الذين يحتاجون إلى رعاية طبية.

و بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم السبت، صرح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إذاعة "فرانس بلو" العامة خلال مقابلة في منطقة ألزاس في وقت متأخر مساء الجمعة، بأنه "بإمكان الناس الاحتفال بالكريسماس بشكل طبيعي، لكن يجب علينا احترام القواعد ... وتلقي اللقاح".

و قال إنه مع تطعيم أكثر من 48 مليونا من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة، بالكامل ضد كوفيد-19، ومع تسجيل عشرات الآلاف لتلقي الجرعات الأولى أو التعزيزية، يمكن للبلاد أن تنجح في اجتياز موسم الأعياد دون قيود إضافية على الحياة العامة.

و أضاف كاستكس أن العاملين الصحيين في فرنسا يمنحون 700 ألف جرعة لقاح يوميا، وأن 90 بالمئة من السكان الفرنسيين حصلوا على جرعة لقاح واحدة في الأقل، موضحا أنه إحصاء ممتاز. 

وتناقش الحكومة الفرنسية ما إذا كانت ستنضم إلى دول أخرى سمحت بإعطاء لقاحات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاما.

فرنسا جديدة كورونا إصابة جديدة إصابة جديدة بكورونا جديدة بكورونا بكورونا جديد وفاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

الإحصاء: 22.3% من النساء تعرضن للعنف الجسدى

الجيش اليمنى يعلن استعادة مواقع من الحوثيين فى مأرب

جونسون: موجة هائلة من كورونا آتية

المكسيك: 52 وفاة جديدة بكورونا

فرنسا: 44 ألف إصابة جديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الإمارات فى أول زيارة له

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية