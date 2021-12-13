فرنسا: 44 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، تسجيل 48 وفاة و43848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 120431، والإصابات إلى 8258692 حالة.

يذكر أن الحكومة الفرنسية أمرت مؤخرا بإغلاق المراقص في الأسابيع الأربعة المقبلة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة قبيل احتفالات نهاية العام.

كما طالبت المواطنين بالحد من التجمعات الشخصية والمهنية قبيل نهاية العام.

وتستهدف الحكومة أيضا تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما بلقاحات كورونا اعتبارا من 20 ديسمبر، بعد موافقة السلطات الصحية.

تسعى السلطات الفرنسية إلى التعجيل بوتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"، قبل حلول موسم عيد الميلاد، للحد من تصاعد الإصابات بالفيروس وتزايد عدد مرضى كوفيد-19 الذين يحتاجون إلى رعاية طبية.

و بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم السبت، صرح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إذاعة "فرانس بلو" العامة خلال مقابلة في منطقة ألزاس في وقت متأخر مساء الجمعة، بأنه "بإمكان الناس الاحتفال بالكريسماس بشكل طبيعي، لكن يجب علينا احترام القواعد ... وتلقي اللقاح".

و قال إنه مع تطعيم أكثر من 48 مليونا من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة، بالكامل ضد كوفيد-19، ومع تسجيل عشرات الآلاف لتلقي الجرعات الأولى أو التعزيزية، يمكن للبلاد أن تنجح في اجتياز موسم الأعياد دون قيود إضافية على الحياة العامة.

و أضاف كاستكس أن العاملين الصحيين في فرنسا يمنحون 700 ألف جرعة لقاح يوميا، وأن 90 بالمئة من السكان الفرنسيين حصلوا على جرعة لقاح واحدة في الأقل، موضحا أنه إحصاء ممتاز.

وتناقش الحكومة الفرنسية ما إذا كانت ستنضم إلى دول أخرى سمحت بإعطاء لقاحات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاما.