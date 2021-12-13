الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الخارجية الروسية: دول الناتو ترسل مسلحين إلى أوكرانيا تحت غطاء التدريب العسكرى

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن دول حلف الناتو ترسل مسلحين إلى أوكرانيا تحت غطاء التدريب العسكري.


وأضافت زاخاروفا في تصريحات -نقلتها وكالة "تاس" الروسية- أن "المنطقة خاصة أوكرانيا يتم ضخ السلاح إليها .. أنا أتحدث عن إمدادات مباشرة وتعاقدات مستقبلية بعدة ملايين، والأدعى من ذلك أنه يتم إرسال مسلحين إلى هناك تحت غطاء المدربين العسكريين".


جدير بالذكر أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال، في وقت سابق، أن روسيا قلقة حيال نشر قوات تابعة لدول الغرب في أوكرانيا، وأن هذا الوضع سيدفع موسكو إلى اتخاذ إجراءات للدفاع عن مصالحها.

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