تباين فى إصابات كورونا بالدول العربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أظهرت بيانات وزارات الصحة ببعض الدول العربية، تباينًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3897 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالمملكة 1010033 إصابة .

وأوضحت الوزارة في بيان، شفاء 5661 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 931323 حالة، بالإضافة لتسجيل 41 وفاة، ليصل مجموع الوفيات إلى 11982.

وأشار البيان إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4230296 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3819788 شخصا.

و في لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، تسجيل 1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 690054، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل (655) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات 378 ألفًا و 105 إصابات.

وأوضح المركز، أنه تم شفاء 1603 ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 363 ألفًا و 780 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 13 حالة وفاة، ليصل مجموع الوفيات إلى 5553 حالة.

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة التونسية 152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفًا و432 حالة.

وأشارت الوزارة - في بيان - إلى أنه تعافى 151 شخصًا خلال الفترة ذاتها من الفيروس التاجي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 692 ألفًا و768 شخصًا.

وأوضحت أن عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليًا جراء الإصابة بالفيروس يبلغ 204 أشخاص.