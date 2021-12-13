الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«تموين المنيا»: الأرصدة الاحتياطية للأقماح المحلية تكفى 5 شهور

قمح
قمح

أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أن الأرصدة الاحتياطية للأقماح المحلية الموجودة في الصوامع تكفي الاحتياجات لمده خمس شهور مقبلة، لحين التسويق للأقماح المحلية من الجهات المسوقة واستلامها من المزارعين في منتصف شهر أبريل وحتى منتصف شهر يوليو المقبل.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، إن الأرصدة الاحتياطية من الدقيق استخراج 82 % في المطاحن تتراوح ما بين 4 و5 أيام، بينما تتراوح الأرصدة  الاحتياطية للدقيق  لكل مخبز بلدي ما بين يومين إلى ثلاثة أيام بالتشغيل.

وأضاف أن هناك رقابة على المخابز البلدية للتأكد من انتظام العمل في المواعيد الرسمية وحتى انتهاء إنتاج حصص دقيق استخراج 82%، وتوفير احتياجات المواطنين في المناطق المنتشرة في هذه المخابز لرغيف الخبز حسب متوسط نصيب الفرد خمسة أرغفة يوميًا بواقع 150 رغيف يومًيا.

وأشار إلى أنه يتم المرور على المخابز والتأكد من المواصفات القياسية للخبز والجودة العالية، وأن يكون رغيف الخبز طبيعي الشكل واللون والطعم والرائحة، وأن يكون قطره 18سم ولا يقل وزنه بأي حال من الأحوال عن 90 جرام، وفي حالة وجود مخالفات يتم تحرير محاضر لها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أن هناك عدد من المخابز البلدية قامت بتحويل نظام استخدام السولار إلى نظام استخدام البوتاجاز الغاز الطبيعي لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

المنيا رغيف الخبز وكيل وزارة التموين الدقيق الدكتور محمود يوسف

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